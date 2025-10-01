Participó en una de las franquicias más grandes de Disney, entró al top 10 de Billboard, pero ahora nadie la recuerda

En casos muy concretos, la fama llega cuando las personas menos lo esperan, incluso cuando son menores de edad, pero con forme pasan los años, el estrellato se va apagando y pasan a segundo plano en el mundo del entretenimiento. Tal es el caso de Ashley Tisdale, quien protagonizó High School Musical como Sharpay Evans.

Con una edad madura, la actriz decidió dejar los foros de grabación para convertirse en empresaria, pues en 2022 dio vida a Being Frenshe, su marca de maquillaje, cuyo nombre surge de un juego de palabras entre el apellido de su esposo y el pronombre ella (she, en inglés).

Así ha sido la carrera de Ashley Tisdale a lo largo de los años

Ashley Michelle Tisdale nació el 2 de julio de 1985, en New Jersey, Estados Unidos. Es la segunda hija de Lisa Morris y Mike Tisdale. Con sólo 3 años incursionó en la actuación, cuando Bill Perlman la descubrió y se convirtió en su representante.

Además del éxito de Disney, uno de los momentos clave en su carrera fue cuando interpretó a “Little Cosette” en la obra de “Los Miserables”, producción que la llevó a dar la vuelta por innumerables teatros del mundo con tan sólo 10 años.

Crédito: Getty Images

A los 12, cantó en la Casa Blanca para el entonces presidente estadounidense Bill Clinton. En 2002 protagonizó un comercial de TV, muy recordado en Estados Unidos por la cómica transformación de su cabeza en una naranja. En aquellos años se mudó a la localidad de Valencia, California, donde estudió y se graduó en 2003.

En el 2007, inició su carrera musical de forma oficial con el lanzamiento de “Headstrong”, álbum debut con el cual ha vendido más de un millón de copias alrededor del mundo. Dos años después, publicó “Guilty Pleasure, su segundo disco de estudio.

En 2011, participó en la cinta “Phineas y Ferb: A Través de la Segunda Dimensión”, la primera película de Disney basada en un programa de televisión animado.