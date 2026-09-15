La película de HBO Max que cuenta con actrices premiadas en los Oscar y está inspirada en un caso real

En el catálogo de HBO Max se puede encontrar una gran cantidad de contenido por lo que a veces puede ser difícil elegir. Aquí te vamos a contar sobre una película que está dirigida por Todd Haynes y con un increíble guion escrito por Samy Burch.

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La trama nos cuenta el caso Mary Kay Letourneau y Vili Fualaau. Este caso fue uno de los más mediáticos de los años 90, pero cabe destacar que la película no es una adaptación exacta de la historia, sino que es un relato sobre cómo el cine, los medio y la sociedad lo convirtieron en un espectáculo.

¿Cómo se llama la película de HBO Max?

La película en cuestión es "Secretos de un escándalo" donde podemos ver la increíble actuación de Julianne Moore y Natalie Portman. Estas actrices fueron ganadoras del Oscar por sus participaciones en ‘Siempre Alice’ y ‘Cisne negro’ respectivamente, que puedes ver en HBO Max y en Prime Video. Aunque fue estrenada en 2023, su historia es mucho más antigua.

Esta historia nos cuenta cobre Mary Kay Letourneau quien era una profesora estadounidense de 34 años, casada y con hijos. Ella se hizo famosa debido a que a finales de los 90 mantuvo una relación sexual con uno de sus alumnos, Vili Fualauu, que tenía 12 años en ese momento.

La relación se conoció debido a que la profesora se quedó embarazada y en 1997 se declaró culpable de violación de un menor. Dado a que se declaró culpable es que fue condenada a prisión, pero cuando salió de la cárcel se casó con el joven que fue su alumno. Para ese entonces ya era mayo del 2005.

"Secretos de un escándalo", es muy atrapante

Debemos tener en cuenta que la película ha cambiado los nombres, edades y algunos elementos de la historia real. Es por esto que los protagonistas no son una representación biográfica exacta de la pareja, pero la relación que tuvieron si es el punto de partida que te hará pensar sobre qué es lo que ocurre cuando una relación de abuso se transforma en otra cosa.

La película disponible en HBO Max, nos cuenta sobre Gracie y Joe que son un pareja que se lleva 23 años de diferencia que nos lleva 20 años después de que la relación de Gracie Atherton-Yoo con un menor provocara un escándalo nacional.

Gracie vive muy bien con marido y sus hijos, pero todo se desmorona cuando aparece Elizabeth Berry, una actriz que va a interpretar a Gracie en una película, quien se instala temporalmente con ellos para estudiar su forma de hablar, sus gestos y su historia. Elizabeth observa a Gracie, a Joe y a sus hijos, pero también empieza a imitar a la mujer que pretende representar.

La película fue nominada al Oscar como Mejor Guion Original. Aquí vas a poder encontrar humor negro y un poco de melodrama.