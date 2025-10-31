Las 3 mejores películas de HBO Max ideal para ver en Halloween

Ya está todo listo para la noche de Halloween 2025. Así es como muchas personas se preparan para vivir la experiencia de disfrazarse y rezar por las calles la premisa "¿Dulce o truco?" En este marco de celebración, las plataformas de streaming como HBO Max no se han quedado atrás.

Así es como esta última ha puesto a disposición del usuario una infinidad de producciones de terror para acompañar la celebración que inicia este viernes 31 de octubre. Estos son los títulos que están dando qué hablar en la plataforma y son ideales para hacer maratón con amigos y familiares.

Halloween 2025: las 3 mejores películas de HBO Max ideales para ver la noche del 31 de octubre

Si bien la plataforma ha puesto a disposición muchas producciones de terror, lo cierto es que estas tres destacan por su éxito y expectativas generadas en el público.



IT: Bienvenidos a Derry

Esta pieza del catálogo se encuentra disponible en la sección Enfrenta tus demonios. Aquí la plataforma reunió estrenos y clásicos del género. La gran novedad es IT: Bienvenidos a Derry: la serie precuela de la famosa película IT, basada en la obra de Stephen King.

Si bien la plataforma estrenó el primer capítulo el pasado 26 de octubre, este viernes 31 se podrá acceder al segundo episodio. ¿Qué mejor manera de rendir homenaje a una noche oscura como Halloween con esta obra que está dando qué hablar?

El Conjuro: últimos ritos

En la sección del género paranormal de terror, la firma ha puesto a disposición uno de los más recientes estrenos del cine: El Conjuro: últimos ritos. Además de esta producción que protagonizan Vera Farmiga y Patrick Wilson (como Ed y Lorraine Warren especialmente), también se incluye la filmografía completa de este universo cinematográfico.

¡Huye!

Para los amantes de las películas de terror psicológico, la plataforma de streaming tiene vigente una de sus producciones más aclamadas por la crítica: ¡Huye! El director de esta pieza es Jordan Peele y ganó el Oscar por el Mejor Guión Original. La trama aborda a un joven (Kaluuya) que descubre secretos impactantes (y aberrantes) de la familia de su novia (Williams). El film se estrenó en 2017 y recibió importantes nominaciones de la industria cinematográfica.