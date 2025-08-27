Cómo maquillarte como una waifu de anime: guía sencilla y rápida

El estilo waifu se ha convertido en tendencia entre los fans del anime, el cosplay y la moda alternativa. El objetivo de este tipo de maquillaje es resaltar rasgos dulces, expresivos y encantadores en nuestro rostro y de esta forma lograr algo muy similar a los rasgos de los personajes femeninos más queridos del anime. Si quieres probar este look, aquí te dejamos una guía paso a paso para lograrlo de manera sencilla.

Cómo maquillarte como waifu de manera sencilla

Antes de aplicar el maquillaje, es muy importante limpiar e hidratar tu rostro. Esto permitirá que la base luzca más uniforme y natural. Cuidar nuestra piel de esta manera nos permitirá tener un look porcelánico que caracteriza a muchas waifus.

Base ligera y acabado natural

Aplica una base clara o de cobertura media. El objetivo es conseguir un acabado suave y luminoso. Puedes añadir un poco de iluminador en pómulos y nariz para dar ese efecto brillante.

Ojos grandes y expresivos

Recuerda que uno de los rasgos más importantes y llamativos dentro del anime son los ojos. En especial, las waifus tienen ojos grandes, femeninos, muy llamativos y expresivos. Esta es la parte más “compleja” del look que queremos lograr. Es fundamental seguir cada uno de los pasos:



Usa delineador líquido para alargar la mirada.

para alargar la mirada. Aplica pestañas postizas (o máscara de pestañas en varias capas).

(o máscara de pestañas en varias capas). Añade sombras en tonos pastel o brillantes para dar un aire tierno y coqueto.

o brillantes para dar un aire tierno y coqueto. Un truco extra: dibuja una línea delgada bajo los ojos para imitar el efecto de “ojo grande” típico del anime.

Mejillas y labios kawaii

El rubor es clave. Se debe colocar en el centro de las mejillas para dar un toque infantil y dulce. Para los labios, la mejor opción es optar por algo más natural, por lo que un poco de gloss o tintas en tonos rosados o durazno.

Toques finales

Si quieres un look aún más apegado al anime y cuentas con algo de presupuesto, siempre es bueno considerar probar algunos pupilentes de colores (incluso hay unos que harán lucir tu iris un poco más grande, lo que añade ternura a la mirada). Además de otros accesorios como diademas o coletas.

¿Te animarás a maquillarte como tu waifu favorita?

