OFICIAL: Película live-action de Naruto ya tiene fecha de inicio de rodaje y esto es lo que se sabe sobre su reparto:

Por meses se ha rumorado bastante el proyecto de la película live-action de Naruto y es que al ser uno de los mangas y animes más populares del mundo, la expectativa es muy alta, por lo que traer a nuestro mundo una historia de este calibre no será tarea sencilla, misión que el director y guionista Destin Daniel Cretton tiene muy en claro.

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Ante ello, se ha confirmado que Lionsgate trabajará junto a Sony para adaptar la historia de uno de nuestros ninjas favoritos, por lo que uno de los primeros detalles sobre esta película es que su rodaje iniciará en primavera del 2027, dejando ver la ambición de este proyecto con un cast que poco a poco se deja ver.

¿Cuál será el reparto de la película de Naruto?

Es importante mencionar que el primer actor confirmado para la película de Naruto es Charles Menton, quien dará vida al mítico Kakashi Sensei, uno de los personajes más importantes en la formación de Naruto y de toda la obra de Masashi Kishimoto.

Por ahora no se tiene un cast completamente definido, pero a menos de medio año de comenzar filmaciones, se espera que Sony y Lionsgate confirmen qué actores estarán dando vida al Equipo 7 en las próximas semanas, siendo que este casting aún está abierto, en donde se ha expresado que se busca un elenco joven. Se sabe que esta adaptación busca plasmar en el cine las primeras aventuras de Naruto, por lo que el cast mundial está enfocado en adolescentes de 16 aproximadamente.

¿De qué tratará la película live-action de Naruto?

Por ahora se ha confirmado que esta película se centrará en los inicios de la historia de Naruto, donde se adaptará el arco del País de las Olas, siendo una de las partes del manga y anime más serias y trascendentales.

Dentro de esta adaptación podremos ver el cómo forma parte del Equipo 7 a cargo de Kakashi Sensei en donde se une a Sasuke y Sakura, quienes dan paso a nuevas aventuras que terminan por definir el tipo de ninjas en quienes se quieren convertir.