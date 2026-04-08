5 películas sobre astronautas y el espacio para maratonear en la noche y sentirte un tripulante de Artemis II

Uno de los hechos que le están dando la vuelta al mundo es la reciente misión que emprendió Artemis II en su viaje al espacio para hacer nuevos descubrimientos y compartirlos con la humanidad. Sin embargo, en el séptimo arte hay muchas historias basadas en viajes espaciales, por lo que te presentamos la lista perfecta para maratonear.

¿Cuáles son las mejores películas sobre el espacio y astronautas?

Gravedad: Esta película se estrenó en 2013 y es dirigida por el mexicano Alfonso Cuaron Dra. Ryan Stone (Sandra Bullock) y el astronauta Matt Kowalsky (George Clooney), quienes tendrán que sobrevivir a una complicada misión luego de que queden a la deriva en el espacio sin oxígeno debido a que su transbordador se destruyó. Esta cinta promete suspenso y emociones tensas.

Interstellar: Esta película se estrenó en 2014 y fue dirigida por Christopher Nolan Matthew McConaughey (Cooper), Anne Hathaway (Dra. Brand), Jessica Chastain (Murph adulta) y Michael Caine (Profesor Brand). La trama de la historia consiste en la misión de encontrar en el espacio un nuevo lugar para habitar ya que la Tierra no es apta para hacerlo.

2001 Odisea del espacio: Esta película se estrenó en 1968 y fue dirigida por Stanley Kubrick . La historia se centra en la evolución del hombre y sigue a los monolitos negros, desde que inicia el día hasta el viaje que realizan a Júpiter. Esta historia muestra las diferencias entre el pensamiento humano y los avances tecnológicos. Cuenta con una fotografía impactante.

Ad Astra: Esta cinta fue estrenada en 2019 y es protagonizada por Brad Pitt. La historia se centra en el viaje que el protagonista hará al espacio para lograr encontrar a su padre y resolver un problema importante, que de no hacerlo, podría impactar de forma negativa a la Tierra. Esta película retrata la soledad, el amor y la relación padre-hijo.