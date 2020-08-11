El hijo de Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón, será el encargado de dirigir la película mexicana ‘El Chupacabras’.

El mito de El Chupacabras tendrá su propia película y estará dirigida por Jonás Cuarón, hijo del reconocido cineasta mexicano Alfonso Cuarón.

Luego de que junto a su padre escribió el guión de la multipremiada cinta Gravity, protagonizada por la actriz Sandra Bullock y George Clooney, el joven guionista reaparecerá en la pantalla grande con una historia 100 por ciento mexicana.

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Jonás se enfocará en el tema del animal que en los 90's desató una histeria colectiva, por ser la temida bestia responsable de la muerte de ganados. La película será un proyecto para una plataforma de streaming que estará producido por Chris Columbus, una figura referente del cine popular en Hollywood.

La historia sobre El Chupacabras hablará de un adolescente, que cuando visita a su familia en México descubre la presencia del animal en la casa de su abuelo, por lo que se unirá a sus primos para intentar salvar a la extraña criatura.

El guión tendrá la firma de Jonás Cuarón, Marcus Rinehart, Sean Kennedy Moore y Joe Barnathan.

Cabe recordar que Jonás llamó la atención en Hollywood después del éxito de la película de su padre, Gravity, cinta que lo hizo ganar su primer Oscar como mejor director, en la que ambos escribieron la historia.

En 2007, Cuarón tuvo su debut con Año Uña; pero fue hasta 2015 con la película Desierto que se lanzó como director.

La primera vez que se escuchó hablar de El Chupacabras fue en 1995 en la isla de Puerto Rico, cuando una mujer, de nombre Madeley Tolentino, aseguró entonces que había sido su víctima. Describía a esta especie como un extraterrestre, de baja estatura y con picos en la espalda.

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