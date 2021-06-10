4 series clásicas que puedes ver en Disney Plus, ¡pura nostalgia!

¿Recuerdas tu infancia acompañada por series de Disney? Pues es posible revivir esos momentos con 4 series clásicas que están disponibles en Disney Plus. Te decimos cuáles son:

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1. Lizzie McGuire

En 2001 Disney estrenó su producción Lizzie McGuire, una serie sobre las aventuras de Lizzie, una adolescente de 13 años, que en compañía de sus dos mejores amigos, intentaba sobrevivir a la secundaria y a su familia.

2. Phil del futuro

Phil y su familia viven en el año 2121, pero en un viaje por el tiempo, aterrizan de emergencia ¡y quedan varados en el 2004! Phil del futuro sigue las vivencias de este joven y su familia, adaptándose a una nueva realidad.

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3. Es tan Raven

Esta serie de 2003 giraba en torno a Raven Baxter, una joven psíquica que vive en San Francisco. Es tan Raven se convirtió en una de las series más populares de Disney y ahora puedes revivirla en Disney +.

4. Qué raro

¡Pero viajemos más atrás en el tiempo! Y es que en 1999 se estrenó Qué raro, una serie que seguía la historia de la adolescente Fiona Phillip en su investigación de fenómenos paranormales. Prepárate para un poco de misterio, ciencia ficción y muchos recuerdos.

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