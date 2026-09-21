Abandonó Pixar luego de trabajar en películas como Wall-E y Ratatouille, trabajó de manera independiente en un corto animado, y ganó 5 premios internacionales por su trabajo

Pixar es uno de los estudios de animación más reconocidos del mundo y reúne a profesionales que participan en algunas de las películas más populares del género. Sin embargo, algunos de ellos deciden dejar el estudio para explorar proyectos personales y desarrollar nuevas historias.

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Eso ocurrió con un animador que, después de trabajar en grandes producciones, apostó por crear un cortometraje de manera independiente. La producción logró destacarse en distintos festivales y recibió varios reconocimientos internacionales.

¿Quién es el animador que dejó Pixar y ganó 5 premios por un corto?

Rodrigo Blass es un animador y director español que desarrolló una importante trayectoria en la industria de la animación internacional. Trabajó años en Pixar, donde participó en reconocidas películas como Ratatouille, WALL-E, Cars, Los Increíbles y Buscando a Nemo, antes de tomarse una pausa para desarrollar proyectos propios.

Durante ese período creó Alma, un cortometraje animado que escribió y dirigió de manera independiente. La producción le permitió explorar una propuesta personal y consiguió reconocimiento en distintos festivales internacionales. Además, el trabajo llamó la atención de Guillermo del Toro y contribuyó a abrir una nueva etapa en la carrera profesional de Blaas.

¿De qué se trata el cortometraje independiente de Rodrigo Blass?

Alma presenta a una niña que, mientras recorre una ciudad cubierta de nieve, se detiene frente a una antigua juguetería. En el escaparate observa una muñeca con su mismo aspecto y queda sorprendida por el parecido, hasta el punto de decidir entrar al local para descubrir qué hay detrás de aquella particular figura.

Dentro de la tienda, la curiosidad de la protagonista la lleva a recorrer un espacio lleno de muñecas que parecen cobrar una importancia cada vez mayor. Lo que comienza como un encuentro aparentemente inocente adquiere poco a poco un tono más oscuro y desconcertante, mientras la niña se enfrenta a una situación que no esperaba encontrar.

El cortometraje utiliza principalmente recursos visuales para desarrollar la historia y generar tensión, sin depender de extensos diálogos. La ambientación, los movimientos de Alma y los detalles de la juguetería construyen una experiencia breve en la que la fantasía se mezcla con elementos de misterio. El desenlace deja espacio para distintas interpretaciones y convierte el corto en una historia que puede resultar especialmente inquietante pese a su apariencia infantil.