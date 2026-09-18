Frankie Muniz PREOCUPA a fans de Malcolm el de en Medio: “Los últimos 6 meses han sido una pesadilla”

Recientemente, Frankie Muniz ha comenzado a ser tendencia dentro de la conversación digital y no precisamente de buena manera, pues gran parte de sus seguidores han comenzado a evidenciar su preocupación por su salud, esto después de que el actor de Malcolm el de en Medio compartiera un comentario en el que aseguraba que las últimas semanas de su vida eran una “pesadilla”.

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¿Por qué los fans están preocupados por la salud mental de Frankie Muniz?

La creciente preocupación de los fans por la salud mental de Frankie Muniz, se debe a las recientes preocupaciones en redes sociales del actor, en donde de manera íntima confesó que se encuentra “tocando fondo y viviendo una pesadilla" desde hace seis semanas.

Frankie Muniz, actualmente de 40 años, describió las últimas seis semanas como una auténtica “pesadilla” de la que reza por despertar, mensaje que se suma a sus declaraciones en las que asegura que estaba “luchando” y describiendo el dolor físico real que provoca tener el "corazón roto". Es importante señalar que, de acuerdo con lo que se especula en redes, gran parte de su estado actual coincide a su reciente divorcio ocurrido en julio de este año.

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¿Por qué se separaron Frankie Muniz y su esposa Paige Pric?

En julio del año en curso Frankie Muniz y Paige Price se separaron de mutuo acuerdo tras diez años juntos , esto supeustamente tras percatarse que su relación había evolucionado hacia una profunda amistad más que hacia un matrimonio. De acerdo con la pareja la ruptura se desarrollo de manera pacifica, sin condlicotos o infidelidaddes. Lo que de acuerdo con la pareja sucedio para enfocarse en la crianza compartido de su hijo y en la gestión del negocio automovilistico que mantiene en comun.