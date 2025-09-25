Marvel lanzará nueva versión de Spider-Man con traje, poderes y actitud inédita

Cuando Marvel decide anunciar una nueva versión del Hombre araña, es inevitable emocionarse. Así es, el 22 de octubre, Marvel Comics publicará Radioactive Spider-Man, una miniserie que promete reinventar al superhéroe más querido de la editorial. Esta vez, Peter Parker no solo tendrá un traje diferente, sino también nuevos poderes, nueva imagen y además una actitud nunca vista, todo dentro de la saga llamada “La Era de la Revelación”.

Crédito: Marvel Comics

¿De qué trata Radioactive Spider-Man?

La historia se sitúa en un futuro distópico donde el mutante Doug Ramsey funda su propia nación en Estados Unidos y utiliza su poder de persuasión para dominar incluso a los X-Men. Diez años después, Ramsey detona una bomba genética que transforma a la población en mutantes o los elimina por completo, creando un mundo caótico donde el poder vale más que la responsabilidad.

En este escenario, Peter Parker decide irradiarse con energía radiactiva para resistir los efectos de la bomba. El resultado: desarrolla brazos adicionales, habilidades intensificadas y una personalidad más inestable, alejándose de la tradicional ética que le caracteriza. Dicho de otra forma, el héroe dice adiós a su célebre filosofía: “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

Un nuevo rumbo para los héroes de Marvel

Algo que llama mucho la atención y emociona a todos los fans es que esta saga de “La Era de la Revelación” no solo afectará al Hombre Araña. Esto significa que también podremos conocer el destino de otros grandes héroes como Los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, Iron Man y los propios X-Men, quienes se encuentran divididos tras el ascenso de Ramsey.

Este giro narrativo plantea un universo en el que los héroes deben redefinirse frente a un mundo que ya no se rige por las mismas reglas. La llegada de Radioactive Spider-Man representa un experimento narrativo ambicioso que combina lo mejor de Marvel: acción, distopía y una visión mucho más radical del icónico superhéroe.

¿Qué opinas de lo que se sabe hasta ahora?

También te puede interesar: Revelan nuevo tráiler de Avatar: Fire and Ash y confirma guerra entre Na’vi

