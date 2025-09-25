Revelan nuevo tráiler de Avatar: Fire and Ash y confirma guerra entre Na’vi

El universo de Pandora continúa en expansión. 20th Century Studios liberó el nuevo tráiler de “Avatar: Fire and Ash”, la tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron, que llegará a los cines el próximo 19 de diciembre de 2025. El avance muestra a Jake Sully (Sam Worthington) y su familia enfrentándose por primera vez una intensa guerra contra otra tribu Na’vi, un conflicto que cambiará para siempre el destino de su mundo.

Mira aquí el nuevo tráiler de Avatar: Fire and Ash

Nuevo tráiler de Avatar: Fire and Ash: la guerra llega a Pandora

El elenco principal vuelve prácticamente intacto: Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Bailey Bass, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion y Edie Falco retoman sus papeles. A ellos se suman grandes nombres que debutan dentro de la saga: Michelle Yeoh, Oona Chaplin y David Thewlis, quienes darán vida a nuevos personajes que ampliarán la mitología de Pandora.

El legado de Avatar en la taquilla

La primera película de Avatar (2009) sigue siendo la más taquillera de la historia, con más de 2.9 mil millones de dólares recaudados. Su secuela, The Way of Water (2022), no se quedó muy atrás, pues, alcanzó a recaudar 2.3 mil millones, superando a Titanic y consolidando a Cameron como uno de los cineastas más exitosos de todos los tiempos. Cabe mencionar que solo “Avengers: Endgame” logró interponerse entre ambas producciones.

Tecnología y futuro de la franquicia

Una de las cosas que más destacan el cine de James Cameron, es el interés del director por innovar tecnológicamente la forma en la que se llevan a cabo los proyectos cinematográficos. Con esta saga lo tenía más que claro, pues, comenzó a trabajar en la idea de Avatar en los años 90, y desde entonces ha insistido en empujar los límites tecnológicos en cada entrega. Es por eso que detrás del espectáculo visual está nuevamente Weta Workshop, responsable de los innovadores efectos visuales en CGI y captura de movimiento que han revolucionado el cine.

El universo de Pandora aún tiene mucho por ofrecer: la cuarta película se estrenará en 2029 y la quinta en 2031, consolidando a Avatar como una de las sagas más ambiciosas de la historia del cine.

¿Estás listo para el estreno?

