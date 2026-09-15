4 juguetes de los Saja Boys y el tigre Derpy de KPop Demon Hunters que todo fan de la película debe tener

Si eres de los millones de fans que no superan KPop Demon Hunters, o conoces a alguien que aún tiene sus canciones en la cabeza, prepárate, porque ahora traemos para ti una serie de juguetes para que los puedas coleccionar. Aquí encontrarás una lista de juguetes que funcionan perfecto para coleccionar o jugar con los Saja Boys y Derpy Tiger.

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Estos son 4 juguetes ideales para niños y coleccionistas

Estos 4 juguetes son perfectos para que te los regales tú mismo o para que se los regales a una pequeña fan en su cumpleaños.

1. Saja Boys Little People

Una gran opción es este pequeño y adorable set que incluye a todos los personajes de los Saja Boys. Es un juguete perfecto para mantener activos a los niños y jugando con lo que tanto les gusta o incluso para decorar una repisa con estas adorables figuras.

|little people

2. Saja Boys Mattel

Los Saja Boys tienen unas figuras preciosas con Mattel. Estas parecen estar muy bien realizadas, pues se parecen mucho a los personajes. Estas han capturado la atención de chicos y grandes por igual por lo bien diseñadas que están.

|Mattel

3. Saja Boys Mattel

Si lo que más disfrutas son las canciones, un Light Stick de los Saja Boys es tu mejor opción. Si cantas las canciones todo el tiempo, este juguete te hará sentir parte de la historia.

|Netflix

Tigre Derpy Furby

Kpop Demon Hunters tiene su propio Furby inspirado en el Tigre Derpy. Se trata de un muñeco electrónico con el que los niños podrán pasar. Si solo te gusta coleccionar cosas adorables, esta versión del personaje puede gustarte mucho, pues junta lo mejor de dos mundos.

|Hasbro

¿Cuál es tu favorito y qué juguetes te gustaría tener en tu colección?