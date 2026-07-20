OFICIAL: Primer TRAILER de Avengers Doomsday es lanzado; todos los personajes que aparecen, mejores momentos, análisis y cuándo se estrena la película en México

Llegó el momento que tanto estábamos esperando. Finalmente, Marvel Studios lanzó el primer tráiler oficial de Avengers: Doomsday que tanto esperaban los fans de Marvel. El avance de poco más de 2 minutos confirma el regreso de personajes emblemáticos como Thor, Loki, el Capitán América, los X-Men y Los 4 Fantásticos. Además, ofrece el primer vistazo al Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., y a la narrativa que tendrá esta nueva y muy esperada película del Universo Cinematográfico de Marvel. El filme llegará a cines en México el próximo 18 de diciembre.

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Mira aquí el trailer de Avengers: Doomsday

¿Qué personajes aparecen en el primer tráiler de Avengers: Doomsday?

El adelanto reúne a muchísimas generaciones de héroes de Marvel en un mismo lugar, resolviendo aparentemente el mismo conflicto. Entre los personajes que podemos ver destacan Thor, Loki, el Capitán América, Charles Xavier, Magneto, los wakandianos, White Widow (Viuda Blanca) y Los 4 Fantásticos, quienes por fin cruzan caminos con los protagonistas del MCU. Aunque vemos a muchos, pero en verdad muchos personajes de Marvel, una de las apariciones más comentadas es la de Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. quien finalmente se muestra ante los fans.

Los mejores momentos del tráiler y las referencias a los cómics

El tráiler también deja en claro que a los fans les espera un asombroso espectáculo visual con Avengers: Doomsday, y no solo eso, ya que, por si fuera poco, también deja pistas claras sobre la influencia de los cómics de Jonathan Hickman, especialmente las historias de Avengers, New Avengers y Secret Wars.

Los superhéroes se enfrentarán al multiverso, el cual se encuentra al borde del colapso y sugiere que las distintas realidades podrían haber empezado a fusionarse. Thor anticipa que, para vencer y salir adelante de esta, todos tendrán que dejar a un lado sus diferencias y trabajar juntos.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en México y qué podemos esperar?

Aún falta mucho por saber de Avengers: Doomsday, pero algo es seguro: el filme llegará a los cines mexicanos el próximo 18 de diciembre de 2026.

