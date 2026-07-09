¿Cuándo vuelve a jugar Erling Haaland en el Mundial 2026 y cómo verlo GRATIS por Azteca 7?

Erling Haaland vive el mejor Mundial de su carrer y tiene a Noruega a un paso de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de eliminar a Brasil con un doblete del delantero del Manchester City, por lo que ahora el conjunto nórdico disputará uno de los partidos con más expectativas entre la afición al hacerle frente a la selección de Inglaterra.

Este nuevo encuentro entre Noruega e Inglaterra marcará un nuevo capítulo, debido a que Haaland buscará ampliar su impresionante demostración de goleador, mientras que los ingleses confían en la participación de Harry Kane y Jude Bellingham parta mantenerse en la pelea por el trofeo del torneo.

¿Cuándo volverá a jugar Erling Haaland en el Mundial 2026?

El equipo noeruego de Erling Haaland se enfrentará a Inglaterra este sábado 11 de julio en los cuartos de final del Mundial 2026, en el Estadio Miami,Estados Unidos, a las 15:00 horas, el ganador de este encuentro avanzará a las semifinales y continuará con el objetivo de ser el campeón Mundial de futbol.

¿A que hora podrá verse el partido de Noruega contra Inglaterra este 11 de julio?

Como te lo hemos mencionado anteriormente el duelo entre Noruega contra Inglaterra será uno de los partidos más esperados por los amantes del balompié y podrás verlo de manera GRATIS y con los mejores análisis a través de la programación de Azteca 7 o dando click en el siguiente enlace sitio oficial de Azteca 7 o mediante la app de Tv Azteca en Vivo o Tv Azteca Deportes.

Sigue la narración de nuestros comentaristas Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y el Warrior. De igual forma, recuerda que aunque el partido se reprogramó para las 15:00 horas, en Azteca 7 dará inicio la cobertura unos minutos antes 14:30 horas para ir calentando el escenario y dar los mejores comentarios previo al duelo.