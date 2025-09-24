La cifra millonaria que habría costado el accidente de Tom Holland a la producción de “Spider-Man: Brand New Day”

Hace unos días los millones de fans de Tom Holland alrededor del mundo se preocuparon al enterarse de que el actor se encontraba hospitalizado tras un accidente durante la filmación de “Spider-Man: Brand New Day”. Ahora, se dio a conocer una cifra estimada de lo que este incidente podría haberle costado a la producción del MCU.

La cifra millonaria que el accidente de Tom Holland le costó a la producción de “Spider-Man 4”, según estimaciones

De acuerdo con fuentes cercanas a producciones cinematográficas a gran escala, el periódico británico Daily Mail reveló que el accidente de Tom Holland podría haber costado más de 10 millones de libras esterlinas a la producción de la próxima aventura del superhéroe arácnido. Esa cantidad equivaldría a más de 247 millones 722 mil pesos.

La razón de una cifra tan exorbitante es que el actor británico se tiene que ausentar de las filmaciones por varios días, y actualmente es esencial que él esté presente, según han indicado fuentes anónimas. Además, existe una gran cantidad de costos que deben cubrirse aunque la producción se detenga.

Los gastos incluyen la renta de espacios en estudios de cine (ya reservados aunque no vayan a ocuparse por varios días), renta de equipo, mantenimiento y sueldos de una gran cantidad de personas que ya tenían las fechas reservadas.

Tanto los miembros del equipo de producción como los actores estelares siguen recibiendo un sueldo por los días que no se grabará, además de que se cubren gastos adicionales de hospedaje y alimentos. “Es un dolor de cabeza para cualquier producción tener que pausar la filmación, pero en una cinta de esta escala sería una migraña gigante”, le dijo una fuente especializada a Daily Mail.

Se estima que la realización de “Spider-Man: Brand New Day” costaría aproximadamente 200 millones de dólares, aunque justo ahora no es posible saber cómo cambiará esa cifra.

El accidente de Tom Holland “no fue tan grave”

Una fuente anónima del estudio le dijo al diario The Sun que la producción se detuvo por 2 semanas mientras Tom Holland se recupera. Sin embargo, el accidente no habría sido “tan grave como la gente cree”.

El actor británico se dio un golpe en la cabeza durante una escena de acción para “Spider-Man: Brand New Day”. Se supone que la filmación reanudaría el jueves pero, según la fuente que habló con The Sun, en realidad se tomarán 2 semanas.

Aun así, la película sigue programada para estrenarse en julio de 2026.