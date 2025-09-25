Adelantan estreno de Spider-Man Beyond The Spider-verse, conoce la nueva fecha

La gente se está volviendo loca con la información que está surgiendo, pues se indica que la nueva entrega de la saga del Spider-verse de Miles Morales adelantó su fecha al 18 de junio de 2027. Después de retrasos en la llegada de este proyecto de Spider-man, el cambio sufre un ligero ajuste que la gente recibe con singular alegría.

¿Cuánto tiempo se adelantó el estreno de Spider-man?

Según la información proporcionada por The Hollywood Reporter, el estreno de la cinta de Spider-man: Beyond the Spider-verse se adelantará una semana antes de lo que se tenía previsto. En ese sentido, muchos fanáticos indicaron que no es mucho pero se agradece, pues lo que todos quieren es ver cómo Miles Morales y su equipo arácnido resuelve el lío que está por colisionar en esta tercera entrega de la saga.

¿Por qué Sony decidió adelantar el estreno de Spider-man animado?

Mientras que algunos vieron como una gran noticia este adelanto, otros ven como una total absurdez colocarse en las carteleras una semana antes. Sin embargo, parece que esto obedece a la celebración del Día del Padre en dos de los mercados más importantes del cine mundial. Ese fin de semana México y los Estados Unidos estarán en plenos festejos y no sería extraño ver que las familias abarroten los cines esos días.

Además, Sony arruinaría los planes de Disney, pues para esa fecha recién se anunció que lanzarían en cines la cinta de Gatto. Por ello, no sería extraño pensar que haya algún cambio por parte de Pixar.

