¿Callum Turner será el nuevo James Bond para las películas de 007? Esto es lo que sabe sobre el esposo de Dua Lipa

Pocos personajes en la historia del cine han sido tan míticos como James Bond, pues a lo largo de las décadas sus aventuras han llegado a todos los rincones del mundo por lo que pasar el manto de este papel de actor en actor se ha vuelto algo completamente normal.

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Aún cuando por 15 años, (2006 - 2021) el actor Daniel Craig filmó 5 películas con este personaje, ya es hora de que uno más le de vida al intrépido agente encubierto, siendo que Callum Turner suena bastante para suceder a este agente, por lo que el ahora esposo de Dua Lipa podría actuar en las películas del 007.

Callum Turner podría ser James Bond

Según reportes cercanos, Callum podría estar dando a James Bond en los próximos años, rumor que se ha hecho viral luego de que el periodista Roger Friedman (quien adelantó la elección de Daniel Craig) revelara que el estudio ya habría decidido que sería el actor y modelo de 36 años quien hace poco se casó con Dua Lipa.

Según rumores, la lista definitiva estaría conformada por tres nombres, donde figura Callum Turner, así como Josh O'Connor y Jack Lowden, en donde incluso se habla sobre algunas pruebas de rodaje y audiciones, aunque el nombre más sólido en esta nueva saga apunta a Turner.

¿Quién es Callum Turner? Series y películas del actor británico

Callum es un actor, director, guionista y modelo de origen británico quien en la última década ha destacado por sus actuaciones en obras de teatro, películas así como demás programas.

Algunas de las películas que han impulsado su carrera en todo el mundo son títulos como Assassin's Creed, Animales Fantásticos o The Boys en Boat.

Su exposición mediática creció de manera significativa luego de que comenzara su relación con la cantante Dua Lipa, con quien contrajo matrimonio en mayo de 2026 tras poco más de año y medio de ser novios.