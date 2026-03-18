¿Spider-Queen o Pheonix? Este fue el temible personaje que vimos en el primer tráiler de Spider-Man que interpreta Sadie Slik

En las últimas horas la fiebre por Spider-Man ha estallado en internet, pues tras un día de pequeños fragmentos del primer tráiler revelados de manera cortada, por fin tuvimos el primer adelanto y al parecer, ha sido todo lo que los fans esperaban y un poco más…

Dentro de este primer tráiler oficial, hemos visto de todo, desde un Peter moralmente derrotada y con el corazón roto, hasta un Spider más experimentado que incluso conoce a Frank Castle (Punisher) y al Doctor Banner (Hulk), aunque eso no es todo, pues hay un gran detalle que podría ser uno de los ángulos principales de Brand New Day y es la participación de Sadie Sink, quien figura para varios personajes…

¿Qué personaje es Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day?

En este primer tráiler hemos visto un personaje crear bastante caos y es que en los últimos meses se ha especulado bastante que la actriz de 23 años podría ser Jean Grey, también conocida como Phoenix, una de las mutantes más poderosas de todo el Universo Marvel al ser nivel Omega… Aunque hay otra teoría que señala que podría tratarse de Spider-Queen.

Fue justamente en este primer adelanto oficial que pudimos ver el uso de poderes “mentales”, pues cabe recordar que si algo caracteriza los avances de esta saga protagonizada por Tom Holland es el cómo confunden a sus fans.

¿Quién es Spider-Queen?

Adriana Soria, mejor conocida como Spider-Queen es una villana que ha figurado en los cómics al enfrentarse contra Spidey y el Capitán América, además es conocida por estar tras el evento de Spider-Island, donde todo Nueva York tiene poderes similares a los de Spider-Man y este requiere la ayuda de Venom y los Vengadores para derrotarla.

Esto haría sentido en este nuevo arco de Peter, donde hemos visto que su ADN ha sufrido mutaciones debido a la picadura que le dio sus poderes, donde deberá de aceptar su parte araña para conseguir un equilibrio en su vida, por lo que esta batalla podría ser más personal que lo que nos tiene acostumbrados este superhéroe.

