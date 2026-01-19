Salma Hayek por fin lo confesó: este es su secreto mexicano para lucir joven a los 59

Una de las muchas razones por las que Salma Hayek es reconocida en el mundo es su incomparable belleza. Parece que el tiempo no pasa por el rostro de la actriz y, para sorpresa de todos, finalmente reveló cuál es su secreto para lucir joven a sus 59 años. No, no son cirugías ni botox, tampoco son cremas o productos exclusivos de millones de dólares. La actriz mexicana contó que su piel se mantiene radiante gracias al tepezcohuite, un ingrediente famoso en México por sus propiedades regenerativas, especialmente usado en tratamientos para personas con quemaduras. Según Salma, esta crema básica es parte de su rutina y por eso asegura que no necesita procedimientos como bótox o rellenos.

También te puede interesar: Así será el mapa oficial del concierto de BTS en México: escenario 360 y zonas disponibles

El secreto de Salma Hayek: qué es el tepezcohuite

En una entrevista reciente con Elle, Salma explicó que su ingrediente estrella es el tepezcohuite, una corteza extraída del llamado “árbol de la piel” en México. Resulta que desde hace mucho tiempo, en el país se ha usado esta fórmula por su capacidad de ayudar a regenerar la piel, sobre todo en casos donde se busca calmar, reparar y mejorar la textura.

Su filosofía de belleza natural: “No tengo bótox ni fillers”

En el mundo de Hollywood, donde las estrellas constantemente buscan “verse joven”, Salma Hayek ha decidido buscarlo de forma natural sin recurrir a procedimientos invasivos o muy agresivos como el bótox, peelings o los rellenos. La actriz manda un mensaje muy claro: lucir joven no se trata solo de borrar líneas, sino de cuidar la piel de forma constante y con ingredientes que realmente funcionen.

La crema nocturna que usan fans (y que se volvió viral)

Cuando la entrevista salió a la luz, una editora senior llamada Jennifer Romolini decidió probar los productos recomendados por Salma; fue así como encontró la crema llamada: Del Indio Papago Night Cream, un producto similar al tepezcohuite pero con un mayor concentrado, destacó que de inmediato notó la piel más suave.

La información se volvió viral entre los entusiastas de belleza y en las reseñas, muchas personas aseguran que ayuda con temas como:



Hidratación profunda

Textura más pareja

Piel más calmada

Glow más visible

Vale la pena mencionar que el aroma es algo fuerte, por lo que si eres sensible a los olores, lo más probable es que esta crema no sea para ti.

¿Vale la pena probarlo? Esto es lo que debes tomar en cuenta

Si te dio curiosidad probarlo, aquí van tips prácticos antes de correr a comprar:

