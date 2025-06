¡La secuela de The Social Network es oficial! Aaron Sorkin tomará el mando como director

Aunque no lo creas, han pasado más de 10 años desde que la cinta de “La Red Social” (The Social Network) nos mostró cómo un joven Mark Zuckerberg fundó Facebook en medio de traiciones, mucha ambición y una revolución digital que cambió el mundo por completo. Finalmente, las plegarias de muchos fans fueron escuchadas y Aaron Sorkin, guionista de la cinta original, ha confirmado que una secuela ya está en desarrollo.

¿De qué tratará The Social Network 2?

Según los reportes de Variety, Sorkin no solo se dedicará a escribir el guion, sino que también se encargará de dirigir esta segunda parte, la cual se está basando en The Facebook Files, una serie de artículos publicados por The Wall Street Journal en el año 2021.

Estos artículos, escritos por Jeff Horowitz, revelan cómo Facebook priorizó el crecimiento sobre la seguridad del usuario, permitiendo que se propagara la desinformación sin medida, además de los famosos discursos de odio, lo que terminó por afectar a millones de usuarios, incluidos adolescentes. Sorkin lo describió como: “Una historia que vale la pena contar.”

¿Volverá Jesse Eisenberg como Zuckerberg en la secuela de The Social Network?

Una de las grandes interrogantes es si Jesse Eisenberg regresará para interpretar nuevamente a Mark Zuckerberg. Y es que es bien sabido, que gran parte del éxito que tuvo la cinta fue gracias al increíble trabajo del actor. Sin embargo, todavía no se confirma su participación, por lo que tendremos que esperar un poco más.

El legado de The Social Network

Si no has visto la primera película, te recomendamos verla, pues en su tiempo fue todo un fenómeno. Fue dirigida por David Fincher y con música de Trent Reznor y Atticus Ross, la cual recaudó más de 226 millones de dólares y que, además, obtuvo ocho nominaciones al Óscar, llevándose tres, incluido Mejor Guion Adaptado para Sorkin.

¿Qué esperas de esta nueva secuela de “The Social Network”?

