Ya hay fecha de estreno para la siguiente película de Silent hill: esto se sabe
¡Ya hay fecha! Se da a conocer la fecha de estreno de la siguiente película de Silent Hill. Te contamos todo lo que se sabe sobre el nuevo filme de terror
El mundo de Silent Hill, empezó en un videojuego. Debido a lo oscuro y tenebroso de la historia, se han realizado todo tipo de filmes, donde nos retrata la misma historia con personajes aterradores que aniquilan a todo aquel que se cruce en su camino.
Para sorpresa de los seguidores que han visto sus películas y disfrutado de los videojuegos, se acaba de anunciar la fecha de estreno para su siguiente película. Es así que te detallaremos toda la información que se sabe sobre la nueva historia que veremos.
¿De qué trata la película nueva?
La primera cinta salió en el 2006, pero desde entonces han salido varias secuelas que hablan sobre dicho videojuego y su historia. Después de 20 años desde el primer estreno, se anunció que la siguiente película se titulará Return to Silent Hill.
Se menciona que la historia se basará en el videojuego de Silent Hill 2, donde la historia se enfoca en la búsqueda de la esposa de James, donde veremos indicios de terror psicológico en cada paso que da.
El filme fue dirigido por Christophe Gans, quien se encargó de realizar la primera película del videojuego, por lo que se tienen altas expectativas por parte del espectador que vio la película. Dentro del cast que participará, se encuentran los nombres de:
- Evie Templeton
- Jeremy Irvine
- Hannah Emily Anderson
- Robert Strange
- Melissa Graham
- Eve Macklin
Se tiene contemplado que, dentro de la historia, el personaje principal se enfrente contra Piramid Head y las enfermeras, personajes icónicos que se han encargado de atemorizar a los televidentes por su sangriento aspecto.
¿Cuándo se estrena Silent Hill?
Hasta el momento se sabe que la fecha de estreno se hará el 23 de enero del 2026 en Estados Unidos, permitiendo que varios de los amantes del videojuego puedan disfrutar de la historia. Sin embargo, todavía no se sabe la fecha de estreno para países de Latinoamérica y Europa, por lo que debemos esperar a las próximas semanas.
Los que vieron el primer filme y han disfrutado del videojuego, están ansiosos por conocer la siguiente película. Aunque el tráiler promete otra gran cinta de terror psicológico, se tienen muchas expectativas al respecto.
