¿Quién tiene la culpa del fracaso de “The Flash”? El director señala a un responsable

The Flash era una de las películas más esperadas de DC, pues traería la historia de Flashpoint a la pantalla grande. A pesar de eso, la cinta fue un rotundo fracaso con la crítica y el público. El director Andie Muschietti habló sobre el fracaso del filme, pues únicamente recaudó 108 millones de dólares en Estados Unidos y 271 millones a nivel global.

¿Quién fue el responsable del fracaso de “The Flash” según el director?

El director Muschietti declaró a CinemaBlend, y reconoció que hay varios factores que contribuyeron a que la película fuera un rotundo fracaso. En primer lugar, están las controversias en torno al actor que interpretó al protagonista, Ezra Miller. Sin embargo, el director destaca que el mayor de los problemas fue el público, pues no estaban interesados en Barry Allen, el personaje principal.

El fracaso de The Flash, más allá de todas las otras razones (Ezra Miller, la fatiga de los superhéroes), se debió a que no era una película que apelara a los cuatro cuadrantes del público.

El director cree que las películas como The Flash, deben atraer a un público más diverso para triunfar, pues considera que no logra conectar con un público femenino. Según Muschietti, el superhéroe carecía de la popularidad necesaria para captar la atención masiva. “He descubierto en conversaciones privadas que mucha gente simplemente no se interesa por The Flash como personaje”, dijo.

A pesar de las recientes declaraciones del director, muchos argumentan que el fracaso de la cinta se debe a muchos más factores y no a una cuestión de género. El personaje tiene mucha popularidad entre el público joven gracias a la serie que salió del mismo personaje, la cual fue un éxito en su momento.

Se piensa que, en gran medida, se debe a la mala reputación que dio Ezra Miller al proyecto. Así como a varios anuncios que hizo DC, entre ellos, el reinicio completo de la franquicia, lo que disminuyó el interés en los personajes actuales y sus historias.

Y a ti, ¿te gustó la película de “The Flash”?



