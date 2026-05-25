¿No sabes qué ver en streaming? BTS ya tiene las 4 recomendaciones perfectas para inspirarte como ellos.

Si ya no sabes qué ver en streaming y eres fan de BTS, quizás la boy band surcoreana tiene la respuesta, pues ahora se han dado a conocer algunas de las series que los miembros de la banda han disfrutado durante sus últimas presentaciones o en momentos de descanso. Ya sean intensos dramas o producciones populares, aquí te contamos sobre 4 producciones imperdibles que te ayudarán a ganar inspiración.

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En la actualidad existe un gran número de opciones de entretenimiento digital, por lo que cada vez se vuelve más complicado saber qué ver y, si quieres, buscar una opción que ha dejado un gran sabor de boca dentro de los miembros de BTS. Cualquiera de estas opciones puede darte un buen rato de entretenimiento:

Stranger Things

Esta es una serie de ficción y terror que sigue a un grupo de adolescentes que se tiene que enfrentar a los resultados de un experimento gubernamental fallido que abrió un portal hacia una dimensión paralela conocida como "el“ al Revés” (Upside Down). La historia está ambientada en los años 1980 en el pueblo de Hawkins, Indiana.

Kian's Bizarre B&B

También conocida como “El bizarro hostal de Kian”, es un show de telerrealidad popular en Corea del Sur, el cual sigue al creador Kian84 mientras diseña y administra un hostal sumamente excéntrico en la remota isla de Ulleungdo. Junto a Jin (BTS) y la actriz Ji Ye-eun, se encargan de atender a los huéspedes entre el caos que el recinto representa.

Cyberpunk: Edgerunners

Este anime ambientado en el universo de Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 sigue la historia de David Martínez, un brillante pero temerario joven que, tras perderlo todo, decide sobrevivir transformándose en un mercenario proscrito mediante modificaciones corporales con tecnología avanzada. Su vida da un gran giro cuando conoce a Lucy, una misteriosa netrunner que le enseña a soñar y le da un nuevo propósito, en una ciudad donde el amor y la paz suelen ser pasajeros y el riesgo de la “ciberpsicosis".

86: Eighty-Six

Este es un aclamado anime de ciencia ficción y drama bélico, el cual se centra en la historia de un país ficticio inmerso en una guerra contra drones autónomos. La trama toca temas como la opresión, el racismo y lo peor de la guerra.

Si tienes dudas de cómo pasar un par de horas, cualquiera de estas producciones se vuelve una gran opción que no solo te entretendrá, sino que también te ayudará a inspirarte y disfrutar de grandes producciones de todos los géneros.