Alien: en qué orden ver todas las películas y series de la saga completa

En 1979, Ridley Scott presentó Alien, el octavo pasajero, una obra maestra que mezcló terror y ciencia ficción de una manera gloriosa. Esta cinta dio vida al letal Xenomorfo, inspirado en las inquietantes obras de H.R. Giger. Desde entonces, la franquicia se ha expandido con secuelas, precuelas, spin-offs y hasta series, convirtiéndose en un referente absoluto de la cultura pop y del cine de género.

¿Cómo ver en orden las películas de Alien?

A lo largo de más de cuatro décadas, la saga ha pasado por manos de directores como James Cameron, David Fincher y el propio Scott, alternando entre el horror claustrofóbico y la acción espacial. Como mencionamos, esto mismo provocó que la historia tuviera un va y ven a lo largo de los años. Así que, si estás pensando ver las películas en orden, aquí tienes la lista completa:

Orden de estreno de todas las películas y series de Alien

Si eres de los que prefieren ver las historias tal como fueron lanzadas, este es el orden de estreno de la saga:



Alien, el octavo pasajero (1979) Aliens: El regreso (1986) Alien 3 (1992) Alien: Resurrección (1997) AVP: Alien Vs. Predator (2004) Alien vs Predator: Requiem (2007) Prometheus (2012) Alien: Covenant (2017) Alien: Romulus (2024) Alien: Earth (serie) (2025)

Si quieres seguir la historia según la línea temporal interna, este es el orden recomendado:



2004 – AVP: Alien Vs. Predator 2004 – Alien vs Predator: Requiem 2093 – Prometheus 2104 – Alien: Covenant 2120 – Alien: Earth (serie) 2122 – Alien, el octavo pasajero 2142 – Alien: Romulus 2179 – Aliens: El regreso 2179 – Alien 3 2379 – Alien: Resurrección

A continuación te damos un tip para los fanáticos más extremos. Resulta que el videojuego “Alien: Isolation” transcurre en 2137, entre la primera película y Alien: Romulus, por si quieres tomarlo en cuenta, pues este es considerado canon por muchos seguidores.

¿Estás listo para vivir la experiencia?

