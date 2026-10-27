¿Quién es Fernanda Val, la streamer que rompió el silencio tras la muerte del creador de contenido conocido como Komanche?

Tras darse a conocer la muerte de Komanche el pasado 25 de octubre de 2026 a los 30 años en Monterrey, Nuevo León, la streamer Fernanda Val se ha colocado en el centro de la conversación digital, pues la creadora de contenido cobró notoriedad en septiembre del 2026, cuando señaló públicamente a Komanche de presunto abuso sexual, señalamientos que él negó. No obstante, tras lo ocurrido y después de ser señalada en redes, la joven rompió el silencio y advirtió que "su dolor merece respeto". Pero el mío también". Solicitando a la comunidad no culpabilizarla de lo ocurrido y solicitando respeto para todas las personas involucradas.

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¿Qué fue lo que dijo Fernanda Val tras la muerte de Komnanche?

Fernanda Val, mejor conocida como FernandaVaal en redes sociales, es una streamer de origen mexicano que ha sobresalido dentro de la comunidad digital por sus contenidos de videojuegos, cosplay y entretenimiento digital. No obstante, tras lo ocurrido en 2026, su nombre cobró notoriedad tras acusar de presunto abuso sexual al creador de contenido Komanche.

No obstante, es ahora, tras la muerte del streamer, que la creadora de contenido ha decidido romper el silencio emitiendo un comunicado por medio de su canal de difusión de Instagram, en donde dejó un contundente mensaje al señalar que rechaza los señalamientos realizados en redes sociales en donde se le culpa por lo ocurrido con el joven de 30 años.

Val afirmó que: “No voy a asumir la culpa de nada”, además de sostener firmemente su testimonio y señalamientos en contra de Komanche. Además, la joven exigió consideración hacia su propio proceso al declarar que “su dolor merece respeto, pero el mío también”, acusando a la comunidad por ejercer una empatía selectiva y utilizar la tragedia para atacarla.

¿Qué fue lo que le pasó a Komanche?

El streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez "Komanche" de 30 años, fue hallado sin vida dentro de su casa de Monterrey, México. De acuerdo con lo que se ha revelado, autoridades mexicanas encontraron al creador de contenido dentro de su patio trasero luego de que los vecinos alertaran que la puerta principal llevaba días abierta.

Hasta ahora, la Fiscalía mantiene el caso clasificado de forma oficial como "muerte a reserva de autopsia", tras no detectarse signos de violencia dentro del lugar, lo que ha dado pie a señalar el suceso como un supuesto suicidio por ahorcamiento. No obstante, el deceso sucedió en medio de una fuerte ola de acoso cibernético y la pérdida de patrocinios tras haber sido acusado públicamente de presunto abuso sexual.