Porto Rico; todo lo que debes saber sobre la película protagonizada por Bad Bunny que será dirigida por René Pérez Joglar (Calle 13) y producida por Alejandro González Iñárritu, reparto y trama

Este miércoles se ha confirmado que René (Residente - Calle 13) Pérez Joglar debutará como director de cines en con un trabajo que reunirá a un cast de lujo, pues contará con Benito Ocasio Martínez (Bad Bunny) como protagonista, además de grandes figuras de Hollywood, en lo que se espera que sea un trabajo bastante ambicioso.

Esta película lleva por nombre “Porto Rico”, donde a primeros detalles comienza a ser una obra que acaparará la atención de propios y extraños, pues tras varios años de desarrollo, se ha confirmado de acuerdo con el medio Deadline que contará con Alejandro González Iñárritu como productor ejecutivo y con algunos de los actores más emblemáticos del cine moderno.

¿De qué trata la película de René y Bad Bunny “Porto Rico”?

Según primeros reportes, “Porto Rico” será una película estilo “western” histórico, lo que sugiere una historia con una ambientación rústica, con una personalidad totalmente caribeña llena de drama, donde podremos ver a Benito con su primer papel protagónico después de varias participaciones menores en películas como “Tren Bala” o “Happy Gilmore”.

Esta película se centrará en la historia dramática, donde se sabe que el guion está inspirado en la vida de José Maldonado Román, también conocido como “Águila Blanca”, personaje que luchó por la independencia de Puerto Rico a finales del siglo XIX, por lo que ver una historia cargada de sentimentalismo nacional latino podría ser un gran parteaguas a un género que poco a poco toma terreno dentro de la cultura mundial.

¿Cuál es el reparto de la película “Porto Rico”?

Esta película dirigida por René Pérez Joglar lo ha vuelto a reunir con uno de sus colegas más multifacéticos, pues Bad Bunny cargará el protagonismo, aunque no estarán solos, pues algunos de los actores más emblemáticos del cine moderno compartirán pantalla como Javier Bardem, Edward Norton y Viggo Mortensen, además de contar con el apoyo en la dirección del reconocido cineasta mexicano Alejandro González Iñarritu.

