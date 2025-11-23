Las 19 series que tienes que ver sí o sí este fin de semana y antes de que sea Navidad

Con la llegada de diciembre y el ambiente navideño apoderándose de todo, este fin de semana es la oportunidad perfecta para ponerte al día con esas series que están dando de qué hablar. Ya sea que busques drama, misterio, comedia o historias ligeras para ver en familia, esta selección de 19 títulos imperdibles reúne lo mejor de las plataformas y las producciones más comentadas del año.

Algunas son ideales para maratonear en una tarde fría, otras te atraparán desde el primer capítulo con giros inesperados, y varias son tan cortas que puedes terminarlas antes de que arranque Navidad. Si estabas buscando qué ver sin perder tiempo navegando entre opciones infinitas, esta lista llega con lo más recomendado, adictivo y perfecto para cerrar el año frente a la pantalla.

Estas son las series imperdibles que debes mirar

The Last of Us: la segunda temporada de la adaptación del popular videojuego de zombies y drama humano es imperdible (HBO Max)

la segunda temporada de la adaptación del popular videojuego de zombies y drama humano es imperdible (HBO Max) Hacks : una comedia brillante y aclamada sobre la relación entre una legendaria comediante de Las Vegas y una joven escritora. (HBO Max)

: una comedia brillante y aclamada sobre la relación entre una legendaria comediante de Las Vegas y una joven escritora. (HBO Max) Cobra Kai: la popular secuela de la saga de películas Karate Kid se ha convertido en un fenómeno cultural y concluirá con su temporada final (Netflix).

la popular secuela de la saga de películas Karate Kid se ha convertido en un fenómeno cultural y concluirá con su temporada final (Netflix). Cien años de soledad: la adaptación de la icónica novela de Gabriel García Márquez es un evento cultural que no te puedes perder (Netflix)

la adaptación de la icónica novela de Gabriel García Márquez es un evento cultural que no te puedes perder (Netflix) Only Murders in the Building: comedia de misterio encantadora e ingeniosa fue un éxito de crítica y público (Disney-Hulu)

comedia de misterio encantadora e ingeniosa fue un éxito de crítica y público (Disney-Hulu) The White Lotus : sátira social que sigue las vacaciones de varios huéspedes adinerados en hoteles de lujo, con un misterio de asesinato subyacente en cada temporada (HBO Max)

: sátira social que sigue las vacaciones de varios huéspedes adinerados en hoteles de lujo, con un misterio de asesinato subyacente en cada temporada (HBO Max) Día cero: thriller de conspiración política que se centra en un devastador ciberataque global, ideal si te gustan los dramas de espionaje y suspenso (Netflix).

Stranger Things: la serie que marcó una era del streaming; perfecta para ponerse al día antes del final definitivo (Netflix)

la serie que marcó una era del streaming; perfecta para ponerse al día antes del final definitivo (Netflix) Bebé Reno: uno de los fenómenos más fuertes de los últimos años: intensa, emocional y atrapante Netflix)

uno de los fenómenos más fuertes de los últimos años: intensa, emocional y atrapante Netflix) One Day: romance profundo, emotivo y bellamente narrado. Ideal para maratonear (Netflix)

romance profundo, emotivo y bellamente narrado. Ideal para maratonear (Netflix) The Bear: la serie ganadora de múltiples premios que combina comedia, drama y caos culinario como ninguna otra. (Disney)

la serie ganadora de múltiples premios que combina comedia, drama y caos culinario como ninguna otra. (Disney) The Mandalorian: el corazón del universo Star Wars moderno; épica, emotiva y visualmente impecable. (Disney).

el corazón del universo Star Wars moderno; épica, emotiva y visualmente impecable. (Disney). The Boys: Irreverente, cruda y actual; una sátira política disfrazada de serie de superhéroes. (Prime Video)

Irreverente, cruda y actual; una sátira política disfrazada de serie de superhéroes. (Prime Video) Invincible: animación adulta con un universo poderoso, personajes complejos y giros sorprendentes. (Prime Video)

animación adulta con un universo poderoso, personajes complejos y giros sorprendentes. (Prime Video) Severance: thriller psicológico único, con una de las premisas más originales de la última década. (Apple TV)

