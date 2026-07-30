Muere querido actor, ganador del Premio Goya y actor del Laberinto del Fauno, a los 62 años

El mundo del cine español despide a uno de sus grandes y ganador del Premio Goya. Manolo Solo falleció durante la madrugada de este jueves 30 de julio de 2026 a los 62 años. Su muerte fue confirmada por la Academia de Cine de España en un comunicado que además aprovechó para reconocer su trayectoria de casi cuatro décadas, dejando una enorme huella en el cine, el teatro, la televisión y el doblaje. La agencia que lo representaba también compartió un comunicado donde informaba detalles sobre el funeral del actor, el cual se llevará a cabo en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, donde familiares, amigos y compañeros podrán darle el último adiós.

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¿Quién fue Manolo Solo?

Manolo Solo fue un actor, músico y director de doblaje nacido en Algeciras, Cádiz, en 1964. En un inicio decidió estudiar Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla, pero con el tiempo, descubriría su verdadera vocación arriba de los escenarios.

|Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images

Antes de dedicarse de lleno a la actuación, formó parte de grupos musicales y, aunque le gustaba ese camino, decidió estudiar actuación en el Instituto del Teatro de Sevilla. Poco a poco se fue sumergiendo más en las artes y, a la par, comenzó a desarrollar una carrera en el mundo del doblaje, prestando su voz a personajes de producciones internacionales, entre ellas Dragon Ball Z y la serie Rex, un policía diferente.

¿En qué películas apareció Manolo Solo?

Su debut fue en la película de 1986 El vivo retrato. Este papel lo llevó a trabajar con algunos de los directores más importantes del cine español. Participó en títulos como El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro; Biutiful, dirigida por Alejandro González Iñárritu; y El buen patrón, junto a Javier Bardem. Además, colaboró con cineastas como Álex de la Iglesia, Alejandro Amenábar, Isabel Coixet, José Luis Cuerda y Alberto Rodríguez.

¿Cuándo ganó el Goya?

El momento más importante de su carrera llegó en 2017, cuando obtuvo el Premio Goya al Mejor Actor de Reparto por su actuación en Tarde para la ira, dirigida por Raúl Arévalo. Este reconocimiento lo obtuvo luego de pasar por varias nominaciones, incluyendo las de B, la película, Cerrar los ojos y, más recientemente, Una quinta portuguesa, por la que este año iba a competir como Mejor Actor Protagonista.

