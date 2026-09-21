OFICIAL y CONFIRMADO: Toy Story 5 llega a Disney+, conoce la fecha y a qué países llegará primero

¡Ya es oficial! A tres meses de su estreno en salas de cine, Toy Story 5 finalmente llega a plataformas de streaming. La quinta entrega de la aclamada franquicia estará disponible en línea a partir de esta misma semana, para que la puedas disfrutar desde la comodidad de tu hogar y en la mejor calidad. Aquí te compartimos la fecha de estreno en Disney+... ¡Así que ve planeando los snacks!

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Toy Story 5: Fecha de estreno en Disney+

La quinta entrega de Toy Story estará disponible en streaming a partir de este miércoles, 25 de septiembre. El lanzamiento se dará de manera global, lo que significa que cualquier país con acceso a la plataforma de Disney+ podrá disfrutar de este éxito en taquilla, según el huso horario local de cada región.

¿Cómo ver Toy Story 5 en streaming?

Lo único que necesitas para disfrutar de Toy Story 5, así como el resto del catálogo de Disney+, es una suscripción a la plataforma. Los planes mensuales van desde los $159 a los $339 pesos mexicanos, dependiendo el tipo de beneficios.

¿De qué trata Toy Story 5?

Toy Story 5 tuvo una calificación casi perfecta en Rotten Tomatoes. La cinta superó el 93% de aceptación, tanto por parte de la crítica como de la audiencia. Esta quinta entrega gira en torno a un nuevo personaje: LilyPad, la nueva iPad de Bonnie que busca reemplazar a los juguetes tradicionales.

Para evitar que Bonnie se vuelva adicta a scrollear horas y horas en su nuevo dispositivo, Buzz y compañía contactan a Woody, quien ahora se dedica a ayudar a juguetes perdidos y abandonados. Juntos, se embarcan en una misión en la que se darán cuenta que no son los únicos que están siendo reemplazados por las nuevas tecnologías, pues la “epidemia” de las tabletas se ha esparcido por cientos de hogares. Aquí te compartimos el tráiler: