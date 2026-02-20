Esta es la razón por la que Woody aparece con calvicie en el nuevo tráiler de Toy Story 5

Es oficial, Disney ha lanzado el nuevo tráiler de Toy Story 5, una de las películas más esperadas del 2026. En el pudimos ver a nuevos personajes como la tableta malvada, pero también algunos detalles se robaron la atención de las personas como la calvicie que Woody presenta.

¿Por qué Woody tiene calvicie en el nuevo tráiler de Toy Story 5?

Una de las imágenes que se está robando la atención luego de que se estrenará el tráiler de Toy Story 5 es una en la que aparece Woody con poco pelo. Ante esto surgieron muchas especulaciones, algunas de ellas se referían a que esto tiene que ver con el tiempo que ha transcurrido desde que la película se estrenó, pues la primera cinta se dió a conocer en 1996; es decir, han pasado 30 años, tiempo en el que también se ve reflejado el cambio físico de los juguetes. Sin embargo, pese a estos comentarios un dato importante es que en Toy Story 2 el vaquero Woody fue sometido a una restauración con aerógrafo para simular que tenía más cabello. La persona que hizo dicho arreglo en Woody dijo que si se tocaba mucho esa parte podía haber una caída de la pintura generando un desgaste y que desapareciera con el tiempo.

La vida de Woody durante las siguientes películas ha sido muy rápida, llena de aventuras y muchas actividades por lo que es normal que la pintura se desagastara dejando los huecos que se ven en las imágenes que todo el mundo está comentando.

¿Cuáles son los nuevos personajes que habrá en Toy Story 5?

A esta cinta se suman nuevos personajes como Lilypad, quién será la tableta villana en la historia así como Smarty Pants, quién es descrito como un juguete con un fin educativo. El personaje de Llilypad será clave para explicar parte del problema principal de la película: el reemplazo de la tecnología en los juguetes.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

Toy Story 5 se estrenará el 18 de junio de 2026 en México y contará con un gran talento como Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee, Wallace Shawn, Jeff Bergam, Blake Clark, Tony Hale, quienes son parte del doblaje de la cinta.