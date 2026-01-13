Último tráiler de Avengers: Doomsday explicado: Wakanda, Shuri, Namor y la llegada de La Mole al MCU

Es real, el último tráiler de Avengers: Doomsday ya está aquí y confirma dos cosas: Wakanda será un punto clave en el gran evento del 2026, y Marvel está guardándose lo mejor y más pesado para el final (sí, estamos hablando de Doctor Doom). Aun así, este avance responde algunas inquietudes de los fans y abre las posibilidades a diferentes teorías. Queda claro que Marvel nos está preparando para el evento de superhéroes más grande del cine, el cual tendrá diferentes tipos de alianzas, incluso una alianza forzada, pero necesaria.

Si no has visto el cuarto y último tráiler revelado de Avengers: Doomsday, te lo dejamos a continuación:

También te puede interesar: BTS CONFIRMA conciertos en México para el 2026: estas son las fechas, posibles costos de los boletos y el recinto donde se presentarán

Shuri vuelve al centro del MCU (y se siente el tono más oscuro)

El tráiler abre con Shuri (Letitia Wright) caminando en un entorno desértico; parece ser el camino hacia el reino submarino oculto de Talokan. Posteriormente, se nos presentan ruinas y estructuras inspiradas en diferentes culturas mesoamericanas. Aunque no se nos muestra si hay interacción entre Namor y Shuri, queda claro que esto sucede y no es una visita cualquiera.

Algo que llama la atención es que Shuri se ve más madura, más cargada emocionalmente, como si Doomsday le fuera a exigir un liderazgo mucho más brutal que el que vimos antes.

¿Wakanda junto a Talokan? Esto se sabe

Una de las teorías más fuertes es que este conflicto obligará a Wakanda y Talokan a trabajar juntos, aunque sea un poco a la fuerza y de mala gana. Porque si algo amenaza a un nivel multiversal, la rivalidad deberá pasar a segundo plano, pues no solo Wakanda, los universos podrían correr peligro.

Cabe señalar que muchos fans esperan que en este filme se profundice un poco más la relación entre Shuri y Namor. La verdad es que no está confirmado como romance, pero la expectativa tiene fundamentos y es que en los cómics hay historias donde la relación existe entre ellos en distintas versiones.

La sorpresa: La Mole aparece… ¿y los 4 Fantásticos también?

El regreso de los 4 Fantásticos está confirmado, pero nadie esperaba ver a Ben Grimm / La Mole en este avance. Marvel ni siquiera explica cómo llega ahí en este avance, pero justo eso lo hace más interesante: podría ser señal de que una grieta multiversal ocurre en territorio wakandiano, provocando que personajes de otros universos “aterricen” en el lugar equivocado. Esto también podría significar que estos superhéroes llegan de la mano de Doctor Doom.

¿Este sí es el último tráiler antes del grande?

De acuerdo con lo que se ha revelado hasta el momento, este sería el último teaser previo al tráiler principal, el que ya viene con escenas más directas y el verdadero enfoque en Doom. Por lo pronto, lo único que tiene fecha de estreno es el nuevo filme de Avengers: Doomsday el cual llega a cines el 18 de diciembre de 2026, y lo que estamos viendo es solo el inicio del desastre.

