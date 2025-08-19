Vanessa Kirby adelanta lo que podremos ver de Sue Storm en Avengers: Doomsday

Los fans del UCM están emocionados, pues verán un lado distinto de Sue Storm en “Avengers: Doomsday”, según adelantó la actriz Vanessa Kirby. Tras el enorme éxito de “Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos”, la cual recaudó más de 460 millones de dólares en taquilla, la escena postcréditos dejó lista la conexión directa hacia la próxima gran entrega del universo Marvel.

Vanessa Kirby revela el futuro de Sue Storm en Avengers: Doomsday

Uno de los elementos más llamativos de la película que se estrenará en 2026 es que en esta se reunirá a más de 60 superhéroes, incluyendo a Robert Downey Jr. como Doctor Doom, uno de los regresos más esperados sin duda alguna. Con todo el hype que esto genera, Kirby ha soltado una bomba y aseguró que el viaje emocional de su personaje tendrá un papel importante en la historia.

Sue Storm tras su sacrificio en First Steps

Si no has visto la película de los 4 Fantásticos y no te quieres enterar de lo que sucedió esta es tu señal.

En el clímax de First Steps, Sue Storm sacrificó su vida para derrotar a Galactus y así salvar a su familia y al mundo. Cuando todo parecía ser el adiós, su hijo recién nacido, Franklin, la revive. Pues, según reveló la actriz, este momento marcará profundamente a la heroína en “Avengers: Doomsday”.

En una entrevista exclusiva con el medio MovieWeb, Vanessa Kirby comentó: “He pensado mucho en cómo alguien que, en el lapso de una semana, ha dado a luz, ha muerto y ha regresado a la vida… se transforma después de una experiencia así. No es algo que simplemente se deje atrás.”

La actriz además ha demostrado estar comprometida con su personaje, pues para preparar el regreso de Sue Storm, ha compartido que sigue investigando testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Según Kirby, este enfoque le ayudará a dar mayor autenticidad a la evolución de Sue en pantalla.

Una etapa crucial para el UCM

“Avengers: Doomsday” marcará el inicio del final de la compleja Saga del Multiverso, preparando el terreno para Avengers: Secret Wars en 2027, que servirá como un reinicio suave de la franquicia.

Por el momento no se han revelado más detalles, por lo que tenemos que esperar al estreno de Doomsday que será hasta el 18 de diciembre de 2026. Parte del elenco ya terminó de filmar sus escenas, lo que confirma que la producción va con todo para este evento.

¿Crees que Sue Storm se lleve el protagonismo en la película?

