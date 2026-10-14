WHALEFALL, el nuevo thriller de supervivencia extrema que llega a cines de México esta semana

Austin Abrams se encuentra de estreno. Tras el rotundo éxito de Resident Evil, el protagonista de la cinta regresa con un nuevo thriller de supervivencia extrema a cargo de Brian Duffield: WHALEFALL (La Caída de la Ballena, en español). La película llega a cines de México esta misma semana y su recibimiento por parte de la crítica ha sido bastante bueno. Aquí te compartimos todos los detalles de la cinta, para que la agregues a tu lista de planes de octubre.

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¿De qué trata WHALEFALL, el nuevo thriller de supervivencia extrema? Trama y tráiler

WHALEFALL sigue la historia de Jay Gardiner (Austin Abrams), un joven buzo que se sumerge en las costas de California, en Estados Unidos, para recuperar los restos de su padre, interpretado por Josh Brolin. Sin embargo, la misión no sale como esperaba. Durante la inmersión, es tragado vivo por un cachalote gigante. Al interior, Jay se da cuenta que sólo le queda una hora de oxígeno, desatando una carrera contrarreloj para lograr salir con vida. ¿El resultado? Un filme lleno de angustia y desesperación. Aquí el tráiler oficial.

A un día de su estreno a nivel internacional, la película basada en la novela homónima de Daniel Kraus (2023), cuenta con un 83% de aceptación por parte de la crítica, según Rotten Tomatoes. Los expertos en cine la califican como “aterradora, emocionante, audaz y brutal”. La cinta tiene una duración total de una hora con 46 minutos.

¿Quién sale en WHALEFALL? Reparto confirmado

Al mando del reparto se encuentra Austin Abrams, quien da vida al protagonista de la cinta: Jay Gardiner. El actor se ha convertido en una de las más grandes promesas del cine de terror gracias a su participación en cintas como Resident Evil y Weapons. Aquí el cast completo:



Austin Abrams: Jay Gardiner, el buzo que se queda atrapado al interior del cachalote

Jay Gardiner, el buzo que se queda atrapado al interior del cachalote Josh Brolin : Mitt Gardiner, padre de Jay

: Mitt Gardiner, padre de Jay Josh Ortiz: Hewey, amigo de Mitt y acompañante de Jay en la expedición de buceo

Hewey, amigo de Mitt y acompañante de Jay en la expedición de buceo Emily Rudd: Nan Gardiner, hermana de Jay

Nan Gardiner, hermana de Jay Jane Levy: Eva Gardiner, hermana de Jay

Eva Gardiner, hermana de Jay Elisabeth Shue: Zara Gardiner, madre de Jay

¿Cuándo sale La Caída de la Ballena? Fecha de estreno en México

WHALEFALL, o La Caída de la Ballena en español, llega a salas de cine de México este jueves, 15 de octubre. Las entradas para las funciones en diversos complejos cinematográficos del país ya se encuentran disponibles en línea o directamente en taquilla.