¡X-Men en Disney Plus! Todas las películas que puedes disfrutar

Disney Plus es el destino oficial para disfrutar el contenido de Marvel, pero no solamente las películas más recientes del Universo Cinematográfico, sino todas las de la franquicia de X-Men que se han realizado en los últimos 20 años. ¡Aquí te contamos cuáles son!

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Las películas de X-Men en Disney Plus

La Primera Trilogía

Entre 2000 y 2006 se lanzó la primera trilogía de películas de X-Men, donde vimos a clásicos personajes como el Profesor X, Wolverine, Magneto, Storm, Jean Grey, Cíclope, Mystique y más. Además de tener las actuaciones de Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen, entre otros.

Las películas de Wolverine

En Disney Plus están disponibles dos de las tres películas enfocadas en Logan, mejor conocido como Wolverine. Como Hugh Jackman como protagonista, conocemos más sobre uno de los X-Men más populares con diferentes historias. Puedes ver X-Men Orígenes: Wolverine y Wolverine Inmortal.

Cuatro películas más

En 2011 comenzó una nueva saga, conformada por cuatro películas, X-Men Primera Generación, Días del Futuro Pasado, Apocalípsis y Dark Phoenix. La historia comienza antes que la primera trilogía, pero eventualmente viaja entre el futuro y termina convirtiéndose en una nueva línea del tiempo. James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence y Sophie Turner, son algunos de los actores que se sumaron.

En total, son 9 películas del universo X-Men que puedes ver en Disney Plus, ¿ya tienes tu suscripción? ¡Lo puedes hacer AQUÍ!

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