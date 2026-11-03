Muere a los 35 años cantante de Taylor Red tras enfrentar un agresivo cáncer de mama

Este martes 3 de noviembre la música country se encuentra de luto por la muerte de Nicole Taylor, integrante del trío Taylor Red, quien murió a la edad de 35 años tras enfrentar un agresivo cáncer de mama. Sus hermanas Nika y Natalie confirmaron la noticia a través de un video publicado en redes sociales.

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De acuerdo con información difundida, la artista y también influencer murió el pasado 28 de septiembre en su casa de Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Aunque el deceso ocurrió hace unas semanas la familia compartió recientemente el dolor que atraviesan por su partida y expresaron que hasta el último día Nicole se encontraba en paz.

¿De qué murió la cantante e influencer Nicole Taylor?

En 2022 Nicole fue diagnosticada con cáncer de mama etapa tres, el cual fue descrito por sus hermanas como agresivo, durante el tratamiento recibió quimioterapias y procuró mantenerse en actividades cotidianas incluso continuó participando en CrossFit y colaborando con sus hermanas en videos que las hicieron tener presencia dentro de las redes.

De acuerdo con lo comunicado, al principio Taylor respondió favorablemente al tratamiento y llegó a ser declarada sin evidencia de enfermedad. Sin embargo, el cáncer regresó y avanzó hasta la etapa cuatro. Pese al pronóstico complicado, conservó la esperanza, siguió trabajando y aprovechó el tiempo para viajar y disfrutar de la vida.

¿Quién era Nicole Taylor?

Nicole era una cantante estadounidense de música country e integrante principal de Taylor Red. Además de cantar, tocaba guitarra y violín. Asimismo, se abrió camino como influencer en colaboración con sus hermanas ya que su gran parecido provocó que grabaran videos de transiciones y cambios donde se involucran las tres, incluso mostraban el video final y el detrás de cámaras.

¿Quién era el grupo Taylor Red?

Taylor Red está integrado por las hermanas trillizas Nicole, Nika y Natalie Taylor, originarias de Hurley, Mississippi. Comenzaron su trayectoria en 2010 como Red Roots y en 2018 adoptaron el nombre Taylor Red. El trío publicó sus primeros álbumes entre 2011 y 2014 y ganó popularidad en plataformas digitales. Una de sus canciones más conocidas es “Country Money”, que se viralizó en 2021.