Ell@s podrán asistir a la premiere de ‘Un traidor entre nosotros’

El viernes 30 de septiembre se estrena a nivel nacional 'Un traidor entre nosotros', protagonizada por Ewan McGregor. Por este motivo, en Azteca 7 planteamos una pregunta para regalar pases dobles para la premiere, el jueves 22 de septiembre de 2016 a las 8:00 pm en Cinemex Félix Cuevas Platino y Cinépolis VIP Plaza Carso. La pregunta fue la siguiente ¿Qué actor de 'Un traidor entre nosotros' es famoso por su participación en las películas 'Thor' (2011) y 'Thor: Un mundo oscuro'? Muchos supieron la respuesta, Stellan Skarsgård, pero sólo los diez primeros en enviárnosla podrán ir a la premiere. Estos son los nombres de los afortunados:





Ariadna Gil

Berenice Osorio Díaz

Elnora Domínguez

José Jaime López y García

José Luis López Fuentes

Karla Villagómez Luna

Martha Dyanella Pacheco Anaya

Miguel Ángel Ramos Suárez

Yenahí Zurita Guzmán

Zaira Guzmán





Felicidades a todos ellos y al resto muchas gracias por participar. Sigan atentos a las promociones de www.azteca7.com/peliculas a través de la web, Facebook y Twitter.