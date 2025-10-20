“Ella Baila Sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma es considerada como la mejor canción de artistas mexicanos del siglo por Rolling Stone

Recientemente, la reconocida revista Rolling Stone publicó su listado de las mejores 250 canciones de este siglo XXI, dentro de la que figuran varias sorpresas, sobre todo para el público mexicano pues Peso Pluma y Eslabón Armado lideraron este recuento.

En este listado se destacan en general las mejores canciones de todo el mundo y para sorpresa de muchos “The 250 Greatest Songs of the 21st Century So Far” colocó a algunos de los artistas mexicanos más populares de los últimos años.

¿Cuáles fueron las mejores canciones de artistas mexicanos?

Dentro de este polémico y extenso listado, “Ella Baila Sola”, de Eslabón Armado y Peso Pluma logró colarse en el puesto #64, por delante de “Hasta la Raíz” de Natalia Lafourcade quien se encuentra en el lugar #113 o “Eres” de Café Tacvba en el #165.

De acuerdo con los curadores de este listado, “La música mexicana siempre estuvo a punto de convertirse en una sensación internacional gracias a su exuberante riqueza melódica y su desmesurada carga de soul. Pero fue la generación de Peso Pluma —igualmente cómoda con los corridos de Los Tigres del Norte y la mística herida de Drake— la que se volvió viral al mantenerse fiel a su sonido, y “Ella Baila Sola” se convirtió en el himno sierreño omnipresente de todo el movimiento”, por ello ocupó ese puesto.

¿Cuál fue la polémica de “Ella Baila Sola?

La canción mencionada de Eslabón Armado marcó un antes y después en la carrera de Peso Pluma, pues a partir de el 2023 fue que Hassan despegó como uno de los cantantes más reconocidos en México y en el mundo.

Tras esto, Peso Pluma se presentó en el reconocido show de Jimmy Fallon, donde cantó de manera individual y no se le diera el reconocimiento a Eslabón Armado, agrupación dueña de esta canción.

¿Cuáles fueron las mejores canciones del Siglo XXI según Rolling Stone?

10: Thinkin Bout You - Frank Ocean

9: Toxic - Britney Spears

8: Idioteque - Radiohead

7: Alright - Kendrick Lamar

6: Dancing on My Own - Robyn

5: All Too Well - Taylor Swift

4: Seven Nation Army - The White Stripes

3: Crazy in Love - Beyoncé ft. Jay Z

2: Maps - Yeah Yeah Yeahs

1: Get Ur Freak On - Missy Elliott