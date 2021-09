Este es el orden correcto para ver las películas de Pixar. (VIDEO)

Una nueva teoría sobre Pixar ha surgido, pues se ha mencionado que los hermanos elfos de Onward, los juguetes de Andy en la saga Toy Story, y el mundo medieval de Brave, podrían estar relacionados.

De acuerdo con Jon Negroni, creador de la famosa Teoría de Pixar, hace poco mencionó que todo lo que ocurre en las películas del estudio tiene lugar en el mismo mundo. En el año 2013, esta teoría salió a la luz y cada que hay un nuevo estreno se ha ido completando.

La explicación de la teoría

La teoría comienza con Brave, donde se explica el comportamiento de los animales dentro del mundo Pixar. En ella, una vieja hechicera usa la magia para hacer que animales y objetos inanimados actúen como humanos. Además, desaparece misteriosamente al pasar puertas, lo que es un punto importante en la teoría. Es clave el desarrollo de la inteligencia artificial, lo que lidera la creación de superhéroes.

Aquí está el origen de una lucha de poder entre humanos, animales y máquinas que aparecerá en Ratatouille, Buscando a Nemo y Up.

La teoría avanza con los años

En Los increíbles, Buddy crea un robot asesino que aprende todos los movimientos de los humanos y se adapta. El robot traiciona a Síndrome, lo que lleva a creer que estaba siendo manipulado por máquinas todo el tiempo para deshacerse de una amenaza mayor: los humanos con súper poderes.

Los personajes de Toy Story absorben esa energía y desarrollan cierta insatisfacción por los humanos. Es decir, tras convivir con el malvado Sid, Jesse sufre cuando Emily la abandona, Lotso odia a los humanos y los juguetes no están satisfechos.

Los animales de Buscando a Nemo están increíblemente avanzados y el resentimiento con los humanos no para de crecer, debido a los experimentos que realizan sobre animales. Al mismo tiempo, estos cada vez son más curiosos acerca de su existencia.

Remy de Ratatouille es el primer animal que se comunica directamente con un humano y controla sus movimientos para conseguir su objetivo.

La creación de la compañía

Por otra parte, en Up, Carl descubre que los humanos pueden comunicarse con animales a través del collar de Doug. Es posible que Charles Muntz intentó hablar con sus mascotas creando collares traductores para perros.

La película también muestra una revolución industrial impulsada por la Corporación BnL, una compañía sin escrúpulos y con tendencia al exceso.

Tras la labor de WALL·E, Eve y la bota que conserva la última planta con vida, la Tierra vuelve a ser habitable. Esa planta crece para convertirse en un gran árbol donde habitan los personajes de Bichos, película que presenta a unos animales más fuertes debido a la evolución y los genes mutados. Por esta razón no aparecen muchos humanos en la cinta, porque sobreviven muy pocos.

El final de la teoría

Inside Out es la última película del estudio y ya tiene su hueco en la teoría. Aunque cronológicamente se sitúa en el año 2015, está se encuentra al final de este especial porque se relaciona directamente con Monster Inc.

La teoría explica que las máquinas saben cómo usar la energía humana como batería y en Inside Out vemos cómo las emociones dominan las acciones humanas. Al final de Monster Inc. los trabajadores consiguen energía a través de la risa y no de los sustos, como ocurría en un principio. Esto tiene sentido porque Alegría es la primera emoción que llega a la mente de Riley y la que domina sus acciones.