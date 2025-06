Aaron Montalvo, el mexicano que canta “Mi corazón encantado”, confirma su participación en el concierto sinfónico de Dragon Ball

El fandom alrededor de Dragon Ball trasciende las fronteras mexicanas, latinoamericanas hasta obtener un alcance internacional. Ante dicha situación, las personas realmente quedaron encantadas con la noticia de que Aaron Montalvo estará presente en el concierto sinfónico que se ofrecerá en México en este 2025. ¿Cuándo es el evento y qué se puede esperar de la puesta en escena?

Pese a que no todas las etapas de este anime han sido elogiadas ni abrazadas con la misma intensidad por los fanáticos de Dragon Ball, parte elemental de la nostalgia de las mejores épocas es la música. Allí es cuando el intérprete mexicano tiene un lugar especial por su gran aporte a la etapa de Dragon Ball GT.

Te puede interesar - Todo lo que pasa alrededor de Dragon Ball lo encontrarás en este hipervínculo.

¿Cuándo es el concierto sinfónico de Dragon Ball?

Este evento ya tiene anunciado al menos un mes, mismo que lleva el título de “Dragon Ball Symphonic”. Los boletos salieron a la venta el pasado 15 de mayo y está presupuestado para ocurrir el 6 de septiembre en el Auditorio Nacional. Los boletos pueden conseguirse en estos momentos vía Ticketmaster.

Se indica que la puesta en escena y los temas interpretados por la Orquesta Sinfónica Camerata Opus 11 serán toda una experiencia que valdrá la pena, pues uno de los nombres que se tenían en el radar es el de Montalvo. Aaron fue quien entonó el que se volvió un himno para los fanáticos del anime, que llevan en el corazón este tema.

¿Qué dice el tema interpretado por Aaron Montalvo?

La canción se titula “Mi Corazón Encantado” y es un sencillo que precisamente habla del amor. Es como se expresa a la pareja el sentimiento de anhelo y cercanía que se desea tener para caminar en esta vida. Ante eso, la gente le tiene un cariño muy grande, situación que causó enorme gusto al confirmarse que Aaron Montalvo fue invitado para participar de las actividades del concierto el próximo mes de septiembre.

Aquí una parte de la canción:

“Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia… Voy a amarte para toda la vida. No me importa si aún no te intereso. Ven toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad… Y aunque trato de ocultar lo que siento, siempre ocultas tú mi pensamiento… Tú me atrapas con esa sonrisa, ya no vivo esta vida deprisa”.

Seguir leyendo - ¿Dónde se puede ver Dragon Ball GT?