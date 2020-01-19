VIDEO: Cae del escenario el cantante original de la canción de ‘Dragon Ball’ y resulta con lesiones en la muñeca.

Con motivo del espectáculo Dragon Ball Symphonic Adventure en Madrid, el cantante original del soundtrack de apertura titulado 'Cha-La Head-Head-La' se presentó para conmocionar a los fans. Todo iba bien hasta que Hiroki Takahashi cayó del escenario y resultó con varias lesiones mientras se proyectaban algunas imágenes del programa de anime al fondo del evento.

Después de ser trasladado al hospital por parte de los servicios médicos fue diagnosticado con heridas graves en las muñecas y en el rostro. Por su parte, la policía municipal madrileña aún investiga el caso de la interpretación de Hiroki que se esperaba con ansias al ser el cantante original de la versión en japonés de Dragon Ball, porgrama que marcó la infancia de varios.

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Se trataba de un evento para todos los fans del manga escrito por Akira Toriyama, donde había una orquesta en vivo e imágenes para ilustrar el espectáculo.

El concierto de Hiroki Takahashi (cantante original de Dragon Ball) en el Wizink Center de Madrid terminó amargamente cuando cayó gravemente del escenario. Era la última canción. pic.twitter.com/budSlW2hSf — Miguel Velázquez (@MiguelVelM) January 19, 2020

Doce horas después del accidente, Takahashi aún seguía internado, tras caer cuando interpretaba la última canción del show a una altura de dos metros del escenario del Wizink Center.

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