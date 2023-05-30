Dragon Ball GT: ¿Cuándo, dónde y a qué hora verlo?

Los grandes estrenos siguen llegando a la pantalla de Azteca 7, donde siempre tenemos el mejor contenido de entretenimiento para todas las edades, pero las emociones son mayores cuando se trata de un clásico que aman los chicos y grandes.

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Muy pronto podrás disfrutar por la señal de Azteca 7 de Dragon Ball GT, uno de los animes más famosos de toda la historia y que se ha quedado en el corazón de los fans desde su lanzamiento en febrero de 1996.

El famoso anime está basado en la historia de Dragon Ball de Akira Toriyama, la cual fue producida por Toei Animation y cuenta con un total de 64 episodios, donde cuentan los retos de los guerreros más fuertes del universo.

¿De qué trata Dragon Ball GT?

La historia de Dragon Ball GT, es una continuación a todo lo que vivieron los saiyajin y sus amigos en Dragon Ball Z, donde la se usan los mismos personajes y otros se integran.

A lo largo de la historia los fans tienen la oportunidad de ver las aventuras de Goku junto a su pequeña nieta, solo que nuestro protagonista volvió a ser niño, mientras salen nuevas transformaciones de los saiyajin y retos que enfrentar.

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¿Cuándo y a qué hora ver Dragon Ball GT en Azteca 7?

El popular anime que ha entrado en la memoria de miles de personas llegará a Azteca 7 el próximo lunes 5 de junio en punto de las 16:30 horas.

Ahora ya los sabes, la cita para seguir las aventuras de Goku comienza el próximo lunes, solo por la señal de Azteca 7, donde ya somos el hogar de Dragon Ball.

