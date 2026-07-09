Luto en Japón: Muere pionera del manga y coautora de Kiki: Entregas a domicilio, a los 81 años

El mundo del anime y el manga acaba de recibir una lamentable noticia. Akiko Hayashi, una de las ilustradoras más importantes de Japón y reconocida por su trabajo en Kiki: Entregas a domicilio, falleció a los 81 años. Ella fue una figura clave en la literatura ilustrada japonesa, pues su trabajo y dedicación llevaron a que su historia fuera adaptada por Studio Ghibli, uno de los estudios de cine de animación más importantes en el país del sol naciente. Fue ahí cuando su historia dio la vuelta al mundo en la inolvidable película dirigida por Hayao Miyazaki en 1989.

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¿Quién fue Akiko Hayashi?

Su nombre es bastante importante para la cultura pop japonesa. Muchos consideran que ella fue una de las grandes pioneras en el mundo del manga y los libros infantiles ilustrados. Su trabajo se caracterizó por tener un estilo delicado y lleno de sensibilidad. Eso la llevó a conquistar a distintas generaciones y convertirla en referencia para numerosos artistas japoneses.

Rest in peace to the woman behind Kiki’s Delivery Service 🕊️



Akiko Hayashi, the legendary Japanese picture-book author and illustrator, passed away at the age of 81. While anime fans may know Kiki’s Delivery Service through Studio Ghibli’s 1989 film, Hayashi was the artist… pic.twitter.com/dry047ik5N — Onii Chan (@oniichanph) July 9, 2026

Su legado en Kiki: Entregas a domicilio

Uno de los trabajos más recordados de Hayashi fue su participación como ilustradora de Kiki: Entregas a domicilio, historia creada por la escritora Eiko Kadono. Y es que sus ilustraciones ayudaron a construir una identidad visual mucho antes de que la obra llegara a manos de Hayao Miyazaki. Cuando Studio Ghibli adaptó la novela, se convirtió en uno de los largometrajes más queridos del estudio y una pieza imperdible para los fans de la animación.

Una pionera para las mujeres en la ilustración japonesa

Por si fuera poco, fue una mujer que rompió estereotipos y abrió el camino para muchas mujeres dentro de la industria editorial japonesa. Su obra se volvió un ejemplo de ternura, expresividad y un profundo entendimiento de lo que las infancias disfrutaban. Su obra sigue siendo estudiada y vista como una fuente de inspiración para nuevas generaciones de ilustradores y artistas visuales.