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Kiki tendrá serie live-action: BBC Studios y Kadokawa preparan la adaptación más esperada

La querida historia que inspiró uno de los clásicos de Studio Ghibli tendrá una nueva adaptación para televisión.

El universo de Kiki da el salto al live-action con una ambiciosa serie de 10 episodios
El universo de Kiki da el salto al live-action con una ambiciosa serie de 10 episodios|estuio Gibli

Escrito por: Hugo Pantoja

Los fans de Studio Ghibli y del anime en general han comenzado a encender las redes sociales después de que BBC Studios y la editorial japonesa Kadokawa anunciaron el desarrollo de la primera serie live-action basada en Kiki: entregas a domicilio.

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¿Qué se sabe sobre la nueva entrega live-action de Kiki: Entregas a domicilio?

De acuerdo con lo que se ha revelado, la BBC Studios ha adelantado que la producción contará con 10 episodios y adaptará la popular novela de Eiko Kadono que inspiró la emblemática película de Hayao Miyazaki. Además, se ha señalado que se adaptará el primer libro de la saga dentro del marco de las celebraciones de los 40 años de la franquicia.

McNamara, ejecutiva de BBC Studios Kids & Family, recientemente comentó su entusiasmo por llevar la historia de la joven bruja a un formato live-action, al considerar que es un proyecto que merece llegar a todo el mundo.

Del mismo modo, Takeo Kodera consideró la colaboración como un homenaje especial a una franquicia que ha acompañado a varias generaciones de lectores.

¿Cuándo se estrena la serie Live- Action de Kiki ?

Es importante señalar que, a pesar de las expectativas, la serie live action aún no tiene fecha de estreno, pues solo se ha adelantado que se basará en los primeros libros de la serie original de la saga.

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