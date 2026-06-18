Kiki tendrá serie live-action: BBC Studios y Kadokawa preparan la adaptación más esperada

Los fans de Studio Ghibli y del anime en general han comenzado a encender las redes sociales después de que BBC Studios y la editorial japonesa Kadokawa anunciaron el desarrollo de la primera serie live-action basada en Kiki: entregas a domicilio.

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¿Qué se sabe sobre la nueva entrega live-action de Kiki: Entregas a domicilio?

De acuerdo con lo que se ha revelado, la BBC Studios ha adelantado que la producción contará con 10 episodios y adaptará la popular novela de Eiko Kadono que inspiró la emblemática película de Hayao Miyazaki. Además, se ha señalado que se adaptará el primer libro de la saga dentro del marco de las celebraciones de los 40 años de la franquicia.

The timeless Kiki's Delivery Service turns 30 years old today. There are so many little details in this movie that have kept it close to my heart, so I want to share a few of them.



Many are just tiny little things, like how Kiki pins her sleeves back cooking with the oven. pic.twitter.com/sOjyPKgURN — Tristan Cooper (@TristanACooper) July 29, 2019

McNamara, ejecutiva de BBC Studios Kids & Family, recientemente comentó su entusiasmo por llevar la historia de la joven bruja a un formato live-action, al considerar que es un proyecto que merece llegar a todo el mundo.

The timeless Kiki's Delivery Service turns 30 years old today. There are so many little details in this movie that have kept it close to my heart, so I want to share a few of them.



Many are just tiny little things, like how Kiki pins her sleeves back cooking with the oven. pic.twitter.com/sOjyPKgURN — Tristan Cooper (@TristanACooper) July 29, 2019

Del mismo modo, Takeo Kodera consideró la colaboración como un homenaje especial a una franquicia que ha acompañado a varias generaciones de lectores.

¿Cuándo se estrena la serie Live- Action de Kiki ?

Es importante señalar que, a pesar de las expectativas, la serie live action aún no tiene fecha de estreno, pues solo se ha adelantado que se basará en los primeros libros de la serie original de la saga.