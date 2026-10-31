‘Hajime no Ippo’ el ANIME que ha inspirado a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en sus peleas de box, ¿de qué trata y dónde se puede ver?

Si hablamos de un boxeador que ha puesto el nombre de México en lo más alto desde años, sin duda es Saúl 'Canelo' Álvarez, quien en más de 20 años como profesional ha construido una carrera llena de éxitos que forjan un legado imborrable en el deporte de los puños.

Es por eso que cada detalle del oriundo de Guadalajara, Jalisco es importante para sus fanáticos, quienes deben saber que parte de las hazañas de 'Canelo' Álvarez es debido a su inspiración en el anime 'Hajime no Ippo'.

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¿Qué es 'Hajime no Ippo'?

'Hajime no Ippo', conocido en Latinoamérica como 'Espíritu de lucha', es uno de los animes de deporte (spokon) más aclamados de la historia. Ha servido de inspiración para pugilistas de la vida real como Saúl 'Canelo' Álvarez, gracias a su crudo, realista y emocionante retrato del boxeo profesional.

¿De qué trata el anime 'Hajime no Ippo'?

Sobre el argumento de 'Hajime no Ippo' sigue la historia sigue a Ippo Makunouchi, un estudiante de preparatoria sumamente tímido y reservado que pasa su tiempo libre ayudando a su madre en el negocio familiar de botes de pesca. Debido a su aroma a lombrices y su personalidad retraída, Ippo es constantemente víctima de un violento acoso escolar (bullying).

Sin embargo, el destino del personaje cambia por completo el día que Mamoru Takamura, un boxeador profesional de peso medio, lo rescata de una dolorosa paliza. Al despertar en el gimnasio de boxeo Kamogawa, Ippo queda fascinado por la fuerza de los golpes y decide emprender su propio camino en el ring con una meta clara: descubrir por sí mismo qué significa realmente ser fuerte.

Es ahí donde el multicampeón mexicano tomó inspiración para lograr colocarse en la cúspide del pugilismo.

