Chainsaw Man 232: “Gracias”, TODO lo que debes de saber sobre el final del manga; ¿Habrá Parte 3?
Tras varios años, hoy el manga de Chainsaw Man ha llegado a su fin con un capítulo tanto emotivo como lleno de misterio...
Tras ocho años, este martes 24 de marzo por fin se publicó el último capítulo de Chainsaw Man, la historia de “El Hombre Motosierra” que junto con el demonio Pochita nos dieron grandes momentos que lo posicionaron como uno de los mangas más populares de la actualidad debido a la dualidad de su cruda historia.
Este capítulo 232 es posiblemente el final de la obra de Tatsuki Fujimoto que ha unido a toda una comunidad, donde “Adiós Pochita” se situaría como un punto y aparte en la historia de Denji, quien a decir verdad tuvo un cierre complejo.
¿Qué pasó en el último manga de Chainsaw Man?
Este martes 24 de marzo por fin fue publicado el manga número 232 que marca el final de la segunda parte de esta historia, mismo que nos muestra un final apocalíptico y abierto para Denji, el cual a decir verdad ha generado especulaciones sobre una posible continuidad debido a lo repentino de este.
Tras el sacrificio de Pochita donde este se ha devorado a sí mismo alterando la realidad y el tiempo, Denji trata de tomar una vida simple, incluso vuelve a los tiempos en los que tiene su deuda con los yakuza y podemos ver un encuentro con Asa, aunque el joven protagonista sabe que debe de seguir su camino, dejando un montón de dudas e incertidumbres sobre su futuro.
「#チェンソーマン 第二部」— チェンソーマン【公式】 (@CHAINSAWMAN_PR) March 24, 2026
ジャンプ＋にて
本日は最終回第232話が配信されました！
ご愛読ありがとうございました！
▼「チェンソーマン」第232話はこちらからhttps://t.co/8Hot2CK2W3
¿Habrá una tercera parte de Chainsaw Man?
Tras este final que fue también un viaje en el tiempo y acomodo de eventos que marcaron el inicio de los conflictos entre los mafiosos y demás demonios, se ha dejado posibilidad para una tercera parte aunque el final de esta segunda está planteado como el definitivo, por lo que es poco probable ver más sobre esta historia, o al menos sobre esta continuidad planteada.
Por otro lado, este desenlace ha dividido a los fans, pues consideran que la historia de Chainsaw Man aún podría tener algún desarrollo o incluso algún otro arco, aunque de acuerdo con la editorial Shonen Jump, este esta planteado como el único final, por lo que sería cuestión de esperar a una poco posible nueva entrega.