Si empiezas a ver esta joya del anime a las 10 de la noche en Año Nuevo, celebrarás su aniversario justo al iniciar 2026

Si no tienes planes para cerrar este 2025 y te gusta mucho el anime, te recomendamos que comiences a ver Your Name justo a las 10 de la noche del 31 de diciembre; de esta forma llegarás prácticamente al cierre de la historia justo cuando el calendario marque el inicio de 2026. Esto tiene un propósito, festejar con el inicio del nuevo año el décimo aniversario del filme. Además, todo esto no es solo un dato casual: ya van varios años que los fans han convertido este horario en una forma simbólica y emocional de despedir el año y honrar una de las cintas más queridas del anime moderno.

Una película que marcó a toda una generación

Dirigida por Makoto Shinkai, Your Name se estrenó en 2016 y rápidamente se transformó en todo un fenómeno global. Su mezcla de romance, ciencia ficción y drama adolescente, acompañada de una animación deslumbrante y una banda sonora inolvidable, redefinió lo que el anime podía lograr a nivel internacional.

La prueba de que la película es un imperdible, incluso para aquellos que no son fans del anime, es que diez años después, sigue siendo una de esas películas que siguen cautivando a distintas generaciones.

¿Por qué verla justo en Nochevieja?

Más allá del dato del aniversario, hay algo especial en verla para cerrar el año. Your Name habla del tiempo, de los encuentros que parecen imposibles y de la sensación de estar buscando algo sin saber exactamente de qué se trata. Temas que encajan perfectamente con la reflexión colectiva y que llenan de esperanza de un mañana mejor en una fecha que con frecuencia nos mueve mucho a las personas.

El legado de Your Name en el anime

Si no la has visto nunca, debes saber que este filme fue un parteaguas para el anime. La película no solo rompió récords de taquilla, también abrió la puerta para que más películas de anime llegaran a cines de todo el mundo y fueran tomadas en serio por audiencias masivas. Su influencia encaminó al mundo entero a tener un interés global por el cine japonés animado durante la última década.

No la pongas como “algo de fondo”. Apaga el celular, baja la luz y déjate llevar. Your Name es una película que te acompañará y te dejará un bonito mensaje para iniciar el año con el pie derecho.

También te puede interesar: Stray Kids se prepara para dominar el 2026 con nueva música, gira mundial y momentos históricos

