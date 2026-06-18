¡Es oficial! Naruto tendrá su propio juego de cartas coleccionables y aquí te contamos todo lo que se sabe de este nuevo TCG
Naruto está listo para entrarle al mundo del TCG. Bandai Namco confirmó que el universo creado por Masashi Kishimoto tendrá su propio juego de cartas coleccionables
Hay buenas noticias para los fanáticos de Naruto. Resulta que Bandai Card Games anunció oficialmente que la franquicia creada por Masashi Kishimoto contará con su propio Trading Card Game (TCG). Este nuevo juego de cartas buscará posicionar al famoso ninja del anime entre gigantes de la industria como Pokémon, Yu-Gi-Oh!, One Piece y Dragon Ball. Hay que tomar en cuenta que el lanzamiento está previsto para 2027, pero se ha decidido comenzar con la campaña antes para generar expectativa entre coleccionistas y jugadores, y está funcionando.
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¿Cuándo se revelarán los primeros detalles del TCG de Naruto?
En este anuncio, Bandai decidió confirmar que el próximo 29 de julio de 2026 mostrará más información a los seguidores sobre este nuevo proyecto. Y es que hasta el momento solo se sabe que va a salir en determinado momento, pero se desconocen las reglas, mecánicas y hasta el aspecto que estas tendrán. Se espera que en esa presentación podamos conocer el diseño, el sistema de juego y los posibles decks de personajes que podrían liberar.
【特報】BANDAI CARD GAMESの新TCG『NARUTOカードゲーム』2027年に全世界同時リリース決定！— 【公式】NARUTOカードゲーム (@narutotcg_jp) June 18, 2026
ティザー映像を公開！#NARUTO #ナルトカード pic.twitter.com/8X8W3C0Z85
¿Qué es un TCG y por qué genera tanta emoción?
Si no te has sumergido en el vasto mundo del juego de cartas, un TCG es un Trading Card Game que combina la estrategia y la colección. Los jugadores construyen mazos o decks de cartas utilizando personajes, habilidades y objetos para enfrentarse con otros jugadores. Uno de los ganchos es que en este tipo de juegos también puedes buscar y coleccionar cartas especiales, raras y de edición limitada.
¿Qué podemos esperar de las cartas?
Por ahora es un poco difícil de saber, porque hasta el momento no han mostrado muchos detalles que son de vital importancia para saber. Sin embargo, conociendo el éxito de Naruto, la verdad es que los fans pueden estar tranquilos, pues tiene mucho que ofrecer a este universo del TCG. Por ahora solo queda esperar a que se revelen los detalles en torno al sueño y las mecánicas.
新TCG『NARUTOカードゲーム』公式サイトおよびYoutubeチャンネルを公開しました。— 【公式】NARUTOカードゲーム (@narutotcg_jp) June 18, 2026
▼公式サイトhttps://t.co/Mh5bhjhAs0
▼Youtubeチャンネルhttps://t.co/ONXa7QotU2
次回の情報公開は7/29(水)23:00です！#NARUTO #ナルトカード pic.twitter.com/5jWvgQI774