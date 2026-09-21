Demon Slayer: Infinity Castle 2 sufre posible FILTRACIÓN, y revelan lo que podría ser su fecha de estreno en cines

Esta es una estupenda noticia para los fans del anime y, sobre todo, los fans de Demon Slayer. Todo parece indicar que la película llegará a los cines el próximo 17 de septiembre de 2027. Eso indica supuestamente un registro de Sony Pictures en el cual aparece programado. Aunque el filme aún no tiene título, los que descubrieron el registro supieron de qué filme se trata, pues es una colaboración de Crunchyroll/Sony Pictures. Aun así, cabe señalar que se trata de mera especulación, pues el anuncio no se ha hecho de manera oficial.

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¿Ya está confirmada la fecha de Infinity Castle 2?

Aunque quisiéramos decir que este documento lo confirma, no es suficiente. Habrá que esperar a que Sony Pictures, Crunchyroll, Ufotable y los canales oficiales de Demon Slayer lo confirmen. Esto probablemente tome un poco de tiempo, pues Crunchyroll, apenas en julio de este año, reveló que había iniciado la producción. Esto quiere decir que, incluso si esta fuera la fecha que ellos tienen marcada en su calendario, probablemente es tentativa, ya que una producción puede tener varios ajustes, por lo que hay que tomar esta información con cautela.

🚨 BREAKING NEWS 🚨



DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE II may have just had its release date revealed. 👀🔥



Sony Pictures has an Untitled Film scheduled for a wide release on September 17, 2027, with the international listing now specifically mentioning Crunchyroll/Sony Pictures.… pic.twitter.com/GDOcgYvlS2 — Anime Novakai | Anime News, Updates & Leaks (@AnimeNovakai) September 21, 2026

¿Por qué los fans creen que podría tratarse de Demon Slayer?

Aunque en el documento no se revela el nombre del filme, los fans han detectado varios elementos que coinciden: Sony Pictures tiene reservado el 17 de septiembre de 2027 para una película sin título, mientras que su registro internacional menciona específicamente a Crunchyroll/Sony Pictures. Se sabía que para este filme se espera una trilogía, por lo que las probabilidades de que se trate de este filme aumentan.

¿Qué historia continuará en Infinity Castle II?

Recordemos que estas películas serán una trilogía, por lo que esta retomaría los acontecimientos después de la primera entrega y continuaría la batalla final dentro del Castillo Infinito, donde Tanjiro y los Pilares se enfrentan a las fuerzas de Muzan Kibutsuji.