Revelan NUEVOS detalles de KPop Demon Hunters The Inmersive Experience, ¿de qué se trata y a qué países va a llegar?

Los fans de Kpop Demon Hunters están cada vez más cerca de poder entrar al universo de las HUNTR/X, pues la productora prepara una experiencia inmersiva que llevará la música, los personajes y la energía de la película a un espacio físico. Se han ido revelando datos a cuentagotas, como que durante la experiencia podrán disfrutar de la música, la acción, HUNTR/X, los Saja Boys y Derpy Tiger.

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¿Qué es KPop Demon Hunters: The Immersive Experience?

Se trata de un evento que permitirá a los fans vivir una experiencia inmersiva dentro del universo de las KPop Demon Hunters. Este nace para celebrar el primer aniversario de la película y busca crear una experiencia única para los fans.

¿Qué nuevos detalles acaban de revelar?

KPop Demon Hunters The Inmersive Experience acaba de revelar un nuevo artwork del evento. Esto emociona a miles de fans que esperan tener la oportunidad de disfrutar de esta experiencia.

Un nuevo artwork de KPop Demon Hunters ha sido revelado. pic.twitter.com/kthNqGWilw — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) September 18, 2026

¿Cuándo abrirá KPop Demon Hunters: The Immersive Experience?

Hasta el momento, la experiencia se mantiene programada para la temporada navideña de 2026. Cabe señalar que los boletos todavía no salen a la venta ni hay detalles exactos de las fechas en las que estos estarán disponibles.

¿En qué países estará KPop Demon Hunters: The Immersive Experience?

Hasta el momento, solo han confirmado dos ubicaciones: Dallas, Texas, y Filadelfia, Pensilvania. Se desconoce si habrá más experiencias fuera de Estados Unidos, por lo que solo queda estar al pendiente de nuevas noticias respecto a esta experiencia inmersiva que puedan surgir más adelante.

¿Te gustaría que esta experiencia inmersiva de Kpo Demon Hunters llegara a México?